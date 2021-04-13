【英超轉會】連格蛻變化身轉會焦點人物　歐洲勁旅即密切關注

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-13 16:11

連格近期猶如「球王級」的表現，令人眼前一亮，成為韋斯咸的進攻重點之外，更重返英格蘭國家隊風頭一時無兩。 「連美斯」表現對辦，早前盛傳韋斯咸有意買斷這名曼聯借將，《ESPN》消息指歐洲不少豪門球會已密切留意連格的表現。

連格（Jesse Lingard）自從曼聯外借至韋斯咸後，回歸賽場隨即「交到貨」，代表「鎚仔幫」上陣9場聯賽，貢獻8個入球及4個助攻，短短數場賽事已經成為陣中不可或缺的一員。

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連格加盟韋斯咸後的入球：

「連美斯」以表現來說話，證明自己仍然有力英超賽場上立足，最近更被英軍主帥修夫基重召入伍，有望再成英格蘭國家隊一分子之餘，英國傳媒更以「連格是否英軍正選一員？」為題，可見他的表現在國內已引起不少討論。

兩個原因令連格外借大翻身 曼聯有般費難容「連美斯」

連格在英超的勇態使他獲得重進英格蘭國家隊的機會。（資料圖片／Getty Images）

球員有表現，除了在場上數據反映出之外，在轉會市場的傳言也是指標之一。外借短短數仗，效果已是立竿見影，韋斯咸當然希望將連美斯正式收歸旗下。

「連美斯」近期接近「球王級」的表現，必然不只一隊球隊對他有興趣，《ESPN》透露皇家馬德里﹑國際米蘭及巴黎聖日耳門等歐洲豪門，已密切注視「連美斯」的表現，假若他維持高水平狀態的話，韋斯咸要收購連格將遇上不少阻力。

韋斯咸今夏將不惜一切買入連格 曼聯歷年借將屢見佳作

連格由上半季的「坐板凳」，至下半季的「球王級」表現，隨即成為轉會市場的焦點人物。（路透社）

若轉會連格留英發展成數高 兩倫敦球會隨時拗手瓜

不少表現出眾的球員，也會與皇馬及PSG等豪門扯上關係，所以他們垂青「連美斯」，感覺「水份」偏高，成事機會也不高。即使連格要轉會，相信他也傾向留在本土發展，英媒《星期日標準報》透露一旦阿仙奴未能買斷奧迪加特，連格將會是阿迪達的下一個目標，屆時兩間倫敦球會或需要「拗手瓜」。

連格表現有目共睹，英媒指韋斯咸高層已下達指令，今夏必須將「連美斯」正式帶入球隊，而他的外借合約中，並不包括買斷條款，所以韋斯咸或需要斥資3000萬英鎊的轉會費。即使韋斯咸與阿仙奴的名氣有點差距，但成績代表一切，倘若「鎚仔幫」能夠以前四完成賽季，取得來季歐聯資格的話，相信可以大大增加「鎚仔幫」的買人本錢。

英媒指阿仙奴一旦未能羅致奧迪加特，便會以連格作目標。（資料圖片／Getty Images）

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