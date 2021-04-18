【足球】皇馬球員成密切接觸者須隔離　歐聯八強對利物浦踢足全場

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-18 19:21

西甲豪門皇家馬德里近日接連有球員確診患上新冠肺炎，球隊呈小型爆發之勢，最新公布陣中22歲烏拉圭新星費達歷高華維迪（Federico VALVERDE）曾直接跟確診者接觸，目前正被隔離。 令人憂慮的是，周中歐聯八強次回合對利物浦一戰，華維迪踢足全場，更曾跟多個紅軍球員有身體接觸，假如他身上帶有病毒，或已感染多人。

4月6日，皇馬中堅華拉尼（Raphael Varane）在歐聯八強首回合主場對利物浦前，確診新冠肺炎，無法上陣。至4月13日，本身正在養傷的球隊另一中堅兼隊長沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos），亦證實中招。

球隊似乎再次出現小型群組爆發之際，球隊再發聲明，公布費達歷高華維迪曾直接跟患者接觸，正在隔離。皇馬沒有公布此子接觸的患者是否華拉尼或拉莫斯，僅強調華維迪在所有測試之中，均呈陰性反應。

華拉尼與拉莫斯一對皇馬中堅先後確診新冠肺炎，球隊疑似小型群組爆發。（Getty Images）

【曾患上新冠肺炎的皇馬成員】（按圖進入）

即使皇馬強調，費達歷高華維迪在球隊多次新冠肺炎病毒測試之中，均呈陰性反應，並自4月17日起被隔離，不會在今晚香港時間深夜三時對基達菲一戰上陣，惟仍未能排除他是病毒隱形傳播者的可能。

華維迪原為中場球員，4月7日歐聯八強首回合對利物浦在70分鐘後備入替阿辛斯奧，4月11日西甲大戰巴塞隆拿，他獲派正選上陣，今次輪到他在61分鐘被阿辛斯奧入替，兩場比賽他均以出任右中場。由於右後衛丹尼爾卡華積受傷，之後連右翼衛盧卡斯華斯基斯亦倦勤，4月15日歐聯八強次回合對利物浦一戰施丹派華維迪客串右閘，並踢足90分鐘。

這三場比賽華拉尼和拉莫斯均無份落場，可是華維迪一旦確診，一眾曾跟他接觸的利物浦、巴塞球員以至他的皇馬隊友均有機會受感染。

【哪些球員曾密切接觸華維迪？】（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

曾接觸確診者的華維迪，目前正在隔離。（Getty Images）

重看比賽畫面，華維迪基本上跟球場上大部分對手均或多或少有身體接觸，但願他並非身帶病毒，否則三支球隊群組爆發，對急於爭取英超第四位的利物浦，以及力爭西甲錦標的巴塞和皇馬均有一定打擊。

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