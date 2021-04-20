01球評｜摩連奴方丈劇場載譽重演　守不住勝果及早留人作災後重建

撰文： 路斯 最後更新日期： 2021-04-20 16:22

摩連奴的熱刺大冒險告一段落，捱不到三季，待不夠一年半，又有解約金到手。想想來到2020年，摩連奴依然是教練席的話題人物。利維當初表示找到了「世上兩名頂尖教練之一」，看中其業績也看中其江湖地位。名帥領軍，是球會「升呢」重要一步。 「盃王」救應屆歐聯亞軍走出震盪，球迷在亂七八糟的抗疫球季嘗過榜首滋味，甚至瞥見冠軍希望，結果得到心理準備，準備災後重建。

承諾終告落空，走出黑暗，又走回黑暗，熱刺擁躉期待場場「五六七球」，變成意料中的「劇本波」。摩連奴上任首仗對韋斯咸，驚險守住3：2勝果。本季首循環倫敦打吡，主場被韋斯咸補時逼和。那一刻，註定「摩二季」命運。

英超｜熱刺聯賽盃決賽前解僱摩連奴 球隊成績差不用賠足3000萬鎊

風水輪流轉，教練界常事。（Getty Images）

【摩連奴近5次被炒累積獲得幾多賠償？】（按圖放大）

摩佬的服務承諾

2019年11月20日，普捷天奴被解僱，摩連奴上任。熱刺當時開季11戰英超僅3勝，排在中下游。利維辣手炒魷，原因之一是豪華球場落成，鴻圖實踐第一步，必須有歐聯收入幫補。

是時候出一出這張經典照片。（Getty Images）

摩連奴接棒，目標有短有長。貴為歐聯冠軍主帥，先要穩定軍心，再運用前朝建造一隊充滿活力的陣容爭標。利維重金禮聘「寸王」，看中「盃王」往績，凡教過必留下錦標，可解錦標荒。摩連奴上任後，確實火速解困，上任後解放久沉的迪利阿里，季中收購貝雲積，熱刺在震盪中回穩，排名迅速回升。賽季經歷疫症而暫停，重啟後第6名完成，沒了歐聯，至少保住歐霸外圍賽資格。

摩連奴在上任後說「來季有力奪標」，於是大展拳腳的球季到了。熱刺有過虎虎生威的日子，結果好景不夠半季，急轉直下。

【摩連奴在熱刺短暫的日子：19/20年球季】

01球評︱摩連奴突然鹹魚翻生之謎 疫情助攻The Special One重生

10分鐘失陷 從此一路向「後」

有緊跟熱刺賽事的球迷，近來都有同樣疑問：季初「入到唔識停」那支熱刺，為何像format了的電腦，消失得無影無蹤？

韋斯咸的蘭仙尼補時最後一腳世界波，逼和熱刺3:3。（Getty Images）

揭幕戰對愛華頓落筆打三更，輸得難看。摩連奴翌戰作客修咸頓立即轉陣，棄阿里，由哈利卡尼墮後為孫興慜鋪橋搭路，助後者「大四喜」。接仗狂攻紐卡素，久攻不下因具爭議的12碼而被逼和，繼而便出現夢一般的6：1大炒曼聯。來到倫敦打吡主場對韋斯咸，「7+10」合作在開賽16分鐘領先3球，形勢一片大好。手執3球「守埋佢」是常事，但摩連奴麾下在最後10分鐘由贏變和，全隊失望之餘，着重防守的摩連奴看法亦有變。

加里夫巴利重返熱刺，該仗首次上陣，曾有機會為球隊再度拉開比數。（資料圖片／路透社）

【巴利回歸熱刺首仗，熱刺球迷記得那一晚心情？】

+ 4 + 4 + 4

縱然韋斯咸之後連贏4仗，包括主場兩球氣走曼城，打出一段11仗7勝4和不敗，去年11月底升上榜首。但戰術明顯保守得多。據外媒《The Athletic》，該仗之後，熱刺明顯着重穩守，甚至寧可「悶住贏」。重守輕攻的問題推至極端。「7+10」繼續入球停不了，但球隊總是「一球起、兩球止」，領先後退守成為劇本。榜首大戰對利物浦前，球隊專注練習防守紅軍界外球戰術，進攻方面卻「由得佢先」，球員已感懊惱。

該仗輸波，接仗對李斯特城因為後防兩度犯錯而落敗，氣勢盡失。對手看穿卡尼墮後校炮，孫興慜狀態大幅回落，過度依賴「7+10」弊病浮現。摩連奴調整不出另一套攻擊戰術，就算早早入球，攻不下第2球，到下半場退守，然後久守必失。由贏變和，球迷深夜準備「睇方向波」，已成習慣。

【今季聯賽9次領先下失分】

+ 3 + 3 + 3

無燕梳球即失分如劇本 永不超生大有人在

成績陷瓶頸，摩連奴常規陣容只有6人，門將洛里斯、卡尼、孫興慜、尼當比利及新加盟的防中賀積查治及左閘利古朗。其他位置尤其後防，幾乎場場不同。其他位置不至無人可用，無陣可變，阿里在今季開鑼戰碌碌無為後，成為「盃賽專用」。哈利雲克斯、馬特杜靴迪，以至近期失蹤的貝雲積，亦有同樣情况。同時，中鋒明明有「Plan B」卡路士雲尼斯奧斯，在盃賽入球多亦無用，在上半季聯賽專出垃圾時間。有「交叉」自然有「剔」，狀態起伏甚大的艾歷迪亞可以如願中堅，表現失準卻時常正選上陣。

【摩連奴熱刺的6條椿腳】（按圖放大）

說摩連奴沒變，又不盡然。他在曼聯時被批評家長式管治，與普巴等「KOL」不咬弦。來到熱刺找來社交媒體團隊，成為「IGer」，但門面功夫蓋不了「方丈之心」。上任初期說不會重犯以前的錯誤，但來到最近，問題顯然易見：軍心渙散，將帥不和。

【失蹤四人眾】（按圖放大）

摩式結局 只有一個不同

外界質疑熱刺有本錢去攻，卻甘於退守，質疑是摩連奴的「1：0」政策。他堅持沒有指令球員「縮後」，但3月中歐霸盃16強對薩格勒布戴拿模，手執兩球作客次回合，戰來死氣沉沉，毫不進取，結果加時輸波出局。賽後隊長洛里斯沒說明，卻說得很白。

歐霸8強出局 洛里斯受訪充滿暗示

歐霸一直抽好籤，手執兩球大好形勢竟然出局。身為隊長，洛里斯賽後沮喪得按捺不住，曝出大問題。（Getty Images）

「我們曾經有精彩的時光，因為相信隊內團結一致。今天，我不肯定」，隊長點出球隊軍心不穩。本月初對紐卡素「如常」在末段被扳平，賽後摩連奴回應發生何事，冷道「同一領隊，不同球員」，尤如「千錯萬錯總之唔係我錯」，更衣室內積壓的不滿大增。被問及中堅艾達韋列特為何不在名單，摩連奴指該中堅歸隊太遲而錯過病毒測試，傳媒卻攝得他早已隨隊操練，似有矛盾。

公開批評球員，好景時激勵球員，逆境時「激親」球員。眾將對摩連奴教練團失去耐性，他們一度覺得普捷天奴的操練過多，現在卻回味「累得跟狗一樣」的日子。至少，那時會練攻擊，現在練到失去球隊風格。球員不再願意賣命，作戰不看戰術只看心情，成績停滯，炒教練是早知的結果。

【摩連奴在熱刺短暫的日子：20/21年球季】

+ 5 + 5 + 5

熱刺在新年起戰績下滑，對弱隊偶有佳作，對強隊不僅輸，而且輸到「冇得踢」。近來再次被紐卡素末段追和，對曼聯領先上半場，下半場輸得毫無板斧，終令會方忍無可忍。值得考究的是決賽前6天也要手起刀落，「使唔使急成咁」。這是摩連奴確保不會「一朝喪」的良機，球會亦無必要急得在大戰「貼錢送瘟神」。但球員呢？

熱刺在大戰前解僱摩連奴，前球員賴恩美臣（右）暫代領隊，只比卡尼（左）年長兩歲，曾一起作戰。（Getty Images）

周日一戰後，熱刺獎盃櫃或可「掃塵」，但來季歐戰資格岌岌可危。聯賽盃錦標就算到手，也不足留下隊中基石。近日卡尼打算離隊的報道漸多，他與大一歲的孫興慜，同樣要為球員生涯最後一紙大約籌謀。摩連奴服務承諾落空，「寸王」一去，那支近年屢創驚喜的無冕之師，回到起點，重新開始。

其實，故事發展一如過去的「摩佬」，只是今回結局，稍有不同。

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