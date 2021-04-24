港超聯｜愉園將帥被重罰後首戰即大敗　已為鮑家耀上訴：會跟程序

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-24 20:35

港超聯球會愉園因被指發表性別歧視及性騷擾言論，兩名教練及球員被足總禁賽10場。判決出爐後首戰，「快活谷」今日（24日）在主帥鮑家耀缺席下鬥升班馬晉峰，數名主力外援卻悉數「無份踢」，最終大敗0：3。

愉園因被指涉及性騷擾及性別歧視，周一被足總足總紀律委員裁定罪成，重罰主教練鮑家耀及球員林衍廷各停賽10場，前者更遭禁止入踏比賽場地。

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在鮑家耀缺席下，愉園今日作客青衣運動場鬥晉峰，改由董事潘文迪領軍。不過這支曾傳出財困、甚至欠薪的老牌球會竟只用本地球員迎戰，令球迷大跌眼鏡；今季幾乎「全勤」的巴西中堅盧斯安奴與前曼聯青年軍查理史葛，以及進攻中場米基爾、尼日利亞射手羅拔奧度等外援都未被列入大軍名單，後備席中僅得另一非洲前鋒艾迪比帝，而此子最終亦只踢了25分鐘。

愉園今日除巴基斯坦裔的簡嘉亨外，基本上以全華班應戰。（香港足總）

結果「快活谷」開賽5分鐘便落後，遭榜尾的晉峰憑外援費利浦薩先開紀錄，加上羅俊仁梅開二度，半場已被遙遙拋開至0：3，最後以同樣比數落敗。愉園賽後跌至尾二，僅1分領先「躺着也中槍」的標準流浪；晉峰則急升到第五。

晉峰憑羅俊仁梅開二度，以3：0大勝愉園。（香港超級聯賽Facebook）

為鮑家耀上訴 潘文迪：望事情盡早解決

愉園暫代教練潘文迪透露，球隊早前經歷7日3戰的頻密賽程，是今場陣容不整的主要原因，「（外援）球員搏到盡，我們也希望他們休息。球隊實力跟晉峰差不多，所以想讓年青球員踢多點汲取經驗。小將上、下半場的表現有很大分野，希望他們之後能維持下半場的水平。」

潘文迪直言鮑家耀缺陣對球隊「一定有少少」影響，並指已就相關停賽判決去信足總提出上訴，「足總頒下的判詞有3項（罪名），首兩項我們『打甩咗』，但最後一項仍有點不肯定。現在就等足總回覆日期及其他資料，所以不方便再說太多。」他又稱球會立場是按程序及規矩做事，會跟從足總要求，但希望事情能早日解決。另據了解，愉園同時也考慮為林衍廷以罰款代替一半刑罰，避免這位守將坐跨季波監。

愉園董事潘文迪暫代帥位，表示會就鮑家耀的判決提出上訴。（資料圖片）

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