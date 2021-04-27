【德甲】魅力少帥過檔拜仁　教波5年登頂峰傳轉會費破世界紀錄

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-04-27 19:55

德甲班霸拜仁慕尼黑火速敲定來季主帥人選，傳聞以高價撬走球壇搶手貨、RB萊比錫少帥拿高士文，簽下5季長約。 這名年僅33歲的德國教頭，執教生涯如坐「白金升降機」，僅需5年多已算達到國內頂峰。

拜仁在官網公布拿高士文（Julian Nagelsmann）將於7月1日上任，執教至2026年6月底，接替「要求提早兩年終止合約」的菲力克（Hansi Flick）。球會新聞稿形容拿高士文代表新世代的教練，「年紀輕輕已有令人印象深刻的成績，我們相信他可以延續球隊近年的輝煌戰績」，5年長約亦顯示他對拜仁的信心。

據體育媒體《The Athletic》消息，拜仁要支付向萊比錫支付巨額轉會費，約為2000萬歐元。快刀斬亂麻，因為德甲班霸要重整旗鼓，平定內部問題，為來季準備。主帥菲力克去季領軍成就三冠王，再取下世冠盃，但今季歐聯8強被上屆亞軍巴黎聖日耳門淘汰。同時，他與體育總監沙歷咸美錫的矛盾難解，在歐聯出局後已向董事局要求提早解約，更在上周德甲擊敗禾夫斯堡後自行公布。

拜仁新聞稿引述菲力克稱難忘在任兩年的時光，「感情、勝利、錦標，以及每天在球場工作的樂趣，都是興奮的時間」，能夠與一批出色球員和職員合作，相當幸運，並感謝球會一眾高層，包括沙歷咸美錫。

菲力克（右）與沙歷咸美錫（左）去季一同捧起歐聯。傳聞二人素來不咬弦，後者亦要向新管理層班底交待。（Getty Images）

當主帥離任，球會須加速招聘程序，尤其頭號目標拿高士文早已是各大球隊搶手貨，例如英超球隊熱刺早於解僱摩連奴前，傳聞已對他虎視眈眈。拿高士文確定去向，教練市場「音樂椅」亦開動。熱刺一如所料失去潛在人選，最新傳出正在打阿積士主帥坦哈格（Erik ten Hag）的主意。而菲力克去向亦值得留意，或可能在歐國盃接替路維，成為德國隊主帥。

歐聯衛冕失敗，菲力克亦向高層表明去意。（Getty Images）

拿高士文因嚴重傷患，球員生涯未曾開始已結束，足球夢在教練席展開。他從球探做起，一步步走到教練區，在2016年以28歲之齡成為賀芬咸主帥。當時球隊排尾二，落後安全線7分，最終領軍護級，接下來一季更取得第4，帶球隊史上首次參加歐聯外圍賽。他於19年夏天轉投萊比錫，又立即領軍躋身歐聯準決賽。

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28歲是球員是當打之齡，拿高士文已當上賀芬咸主教練。（Getty Images）

前後5年，拿基斯文已登上執教生涯頂峰，亦令來屆德甲形勢更見一面倒。萊比錫為其中一支尚能抗衡「宇宙仁」的球隊，惟來季不僅主帥過檔，法國中堅烏柏美卡奴早前已確定轉會拜仁。

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