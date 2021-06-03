賽車．電競｜香港代表周天浩晉奧運總決賽　惡鬥F1車隊選手爭冠軍

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-06-03 20:19

電競運動愈趨普及，國際奧委會與全球體育協會及遊戲廠商合作，今年5月至6月舉辦「奧運虛擬系列賽（Olympic Virtual Series，簡稱OVS）」，項目包括棒壘球、單車、賽艇、賽車、帆船等。 其中在虛擬賽車項目，香港代表周天浩晉身總決賽，他將與15位來自世界各地的選手爭奪冠軍，對手包括來自F1（一級方程式賽車）車隊的電競選手。

OVS虛擬賽車項目的競爭相當激烈，賽事早前於5月13至23日舉行線上計時賽，讓來自全球62個合資格國家及地區的運動員參加，爭奪16個總決賽席位，單是香港便有約600人參賽。

周天浩（中）代表香港，打入奧運虛擬系列賽的虛擬賽車總決賽。（香港汽車會提供）

香港共有4人登上世界排名100以內，其中周天浩以1分55.347秒的賽績取得亞洲區次名的出線資格，打入總決賽，首名出線者為日本選手，另外，泰國及馬來西亞均有代表打入總決賽。

周天浩將於6月23日與來自全球的其餘15名選手爭奪冠軍，當中包括F1威廉士車隊旗下的意大利電競選手Valerio Gallo，亦有來自加拿大、法國、智利、澳洲等國的知名運動員，但周天浩認為自己反而沒有壓力束縛，或成為優勢。香港汽車會今日（3日）舉辦授旗典禮，向周天浩頒授香港特區區旗作嘉許，體育專員楊德強亦有出席。

20歲的意大利選手Valerio Gallo，是F1車隊威廉士旗下電競隊的成員，他是周天浩的爭標對手之一。（Williams ESports官網）

周天浩自小對賽車運動有濃厚興趣，多年前曾奪得賽車遊戲《頭文字D Stage3》的秋名「下山」及「上山」晴天及雨天4個世界總合第一，後因工作繁忙曾減少投放時間到賽車遊戲。直至2年半前重新投入虛擬賽車，迅即取得佳績。

電競足球早前曾舉辦國際賽，香港派出代表隊參賽：

港足．電競｜不止職業選手還有未來會計師 初代港隊的自白

足總辦電競港隊選拔賽 望吸引年青人關注足球發展

港足．電競｜港隊選拔賽落幕 冠軍選手：代表香港比獎金更重要

另外，香港汽車會暫定於今年8月舉行電競賽車香港代表選拔賽，選出香港代表參加10月29至31日於法國舉行的第二屆賽車運動會（FIA Ｍotorsport Games）電競項目，賽事將於知名賽道Circuit Paul Ricard的SRO Race Centre舉行，比賽分為線上計時賽、小組賽及總決賽共3個項目，亦會設有網上直播，選拔賽詳情將於稍後公布。

【東京奧運將於7月23日揭幕，香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）