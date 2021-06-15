歐國盃｜C朗開賽前記者會作出大膽舉動　這樣不怕得罪贊助商嗎？

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-15 06:41

葡萄牙將於香港時間今晚午夜出戰首場歐國盃F組分組賽對匈牙利，賽前一日，主將C朗拿度與教練費蘭度山度士出席記者會。在記者會前出現有趣一幕，C朗見到枱上擺了兩枝贊助商的汽水，一臉厭惡，逐一將汽水擺開，換了一枝清水上去。

【C朗搬走贊助商汽水逐格睇】

+ 5 + 5 + 5

從片段所見，當C朗坐下後，目光瞧向枱上兩枝可口可樂汽水，神情好像很厭惡這種飲料。想了幾秒後，C朗就用右手，同時拿起兩枝汽水。他將汽水放到面前，之後用左手逐一將汽水「放逐」至鏡頭之外。之後，C朗舉起一枝沒有招紙的清水，講了一個字：「Agua（水的葡萄文）！」他再放這枝水放在自己左面當眼處。

有網民讚C朗愛好健康，亦有人質疑C朗就算多麼不喜歡，也不應將大會贊助產品拿走，甚至有人問C朗是否代言其他汽水品牌。不過，有關注開C朗消息的網民指，C朗並非首次與可樂「開戰」。

【C朗搬走贊助商汽水片段】

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water! 😂



He moved them and said "Drink water" 😆pic.twitter.com/U1aJg9PcXq — FutbolBible (@FutbolBible) June 14, 2021

C朗在去年的訪問透露，表明不喜歡兒子飲可樂及芬達，他當時說：「有時我對兒子很嚴厲，因為他喝了可樂及芬達，我對他很生氣。當他食薯條及薯片時，我都會跟他爭吵，他知道我不喜歡的。就算是其他仔女，他們食朱古力的時候都會望住我，你要知道的，我必須要強硬起來。」

【足球】葡萄牙歐國盃前挫以色列壯聲威 C朗建功卻留尷尬一幕

C朗尷尬罰球逐格睇：

歐國盃A至F組介紹：

歐國盃A組｜ViuTV免費直播兩場首輪分組賽 意大利回歸大賽抽好籤

歐國盃B組｜比利時最強但一位置存隱憂 初哥芬蘭以守為攻鬥群雄

歐國盃C組｜荷蘭後防失擎天柱 北馬其頓首戰大賽不容忽視

歐國盃D組｜英格蘭爭冠有大半主場之利 與同組球隊甚有淵源

歐國盃E組｜西班牙受肺炎陰霾籠罩 利雲度夫斯基繼續單天保至尊

歐國盃F組｜上屆冠亞軍齊陷死亡之組 法德葡三熱門為出線爭崩頭

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

+ 3 + 3 + 3

歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼

24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

重溫C朗歐國盃經典時刻：【2004年歐國盃決賽，C朗賽後哭成淚人】

【2016年歐國盃決賽，C朗經歷過山車般的心情】

+ 8 + 8 + 8

C朗下一站競猜遊戲

C朗拿度意外的下一站 不是曼聯也不是皇馬

祖記贏波C朗仍大發雷霆 再傳離隊今次目的地非皇馬

祖雲達斯為C朗開價 暫乏人問津勢重返皇馬但有一條件

👇👇👇C朗早前被發現親自監督「搬老婆」👇👇👇

👇👇👇按圖睇：C朗名車展👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

👇👇👇同場加映！C朗嫂佐真娜早前的限制級宣傳照👇👇👇

【足球娛樂】C朗嫂限制級尺度「肉照」新一擊 全裸努力搵真銀

👇👇👇點圖看：C朗嫂的限量版手袋👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

👇👇👇點圖看：佐真娜與C朗的家庭照👇👇👇

C朗拿度保持驚人入球率12年 賢內助女友照顧家庭讓愛郎專注事業

+ 2 + 2 + 2

【足球熱話】C朗女友火熱迎聖誕 極性感喱士內衣曬長腿

【體育熱話】C朗女友能跟上「體能王」男友操練 全靠一種運動

【足球熱話】C朗在家操到女友喘氣 曾令對手缺氧引曼聯收購

【足球熱話】C朗讓女友操刀剪髮 曾說跟她做愛爽過入金球

【C朗】首次不用代母 C朗女友佐真娜周日誕千金

👇👇👇點圖看：C朗火辣的另一半👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

👇👇👇點圖看：C朗女友的忙碌生活👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

👇👇👇點圖看：C朗另一半佐真娜努力操練👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

👇👇👇點圖看：C朗與佐真娜一樣愛運動，身材弗爆👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

👇👇👇點圖看：佐真娜分享健康之道👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

👇👇👇點圖看：C朗馬德拉群島行山聚天倫👇👇👇