歐國盃｜C朗開賽前記者會作出大膽舉動　這樣不怕得罪贊助商嗎？

葡萄牙將於香港時間今晚午夜出戰首場歐國盃F組分組賽對匈牙利，賽前一日，主將C朗拿度與教練費蘭度山度士出席記者會。在記者會前出現有趣一幕，C朗見到枱上擺了兩枝贊助商的汽水，一臉厭惡，逐一將汽水擺開，換了一枝清水上去。
【C朗搬走贊助商汽水逐格睇】
從片段所見，當C朗坐下後，目光瞧向枱上兩枝可口可樂汽水，神情好像很厭惡這種飲料。想了幾秒後，C朗就用右手，同時拿起兩枝汽水。他將汽水放到面前，之後用左手逐一將汽水「放逐」至鏡頭之外。之後，C朗舉起一枝沒有招紙的清水，講了一個字：「Agua（水的葡萄文）！」他再放這枝水放在自己左面當眼處。
有網民讚C朗愛好健康，亦有人質疑C朗就算多麼不喜歡，也不應將大會贊助產品拿走，甚至有人問C朗是否代言其他汽水品牌。不過，有關注開C朗消息的網民指，C朗並非首次與可樂「開戰」。
【C朗搬走贊助商汽水片段】
Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water! 😂— FutbolBible (@FutbolBible) June 14, 2021
He moved them and said "Drink water" 😆pic.twitter.com/U1aJg9PcXq
C朗在去年的訪問透露，表明不喜歡兒子飲可樂及芬達，他當時說：「有時我對兒子很嚴厲，因為他喝了可樂及芬達，我對他很生氣。當他食薯條及薯片時，我都會跟他爭吵，他知道我不喜歡的。就算是其他仔女，他們食朱古力的時候都會望住我，你要知道的，我必須要強硬起來。」
C朗尷尬罰球逐格睇：
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