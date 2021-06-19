足球明星選舉｜從地盤工到球員之星　曼聯青訓堅持3年谷底反彈

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-19 16:59

新一屆香港足球明星選舉結果今（19）日出爐，傑志射手丹恩奴域大熱當選雙料足球先生。最令人驚喜的是愉園中場查理史葛，以總票32票、力壓這位「超級外援」成為「球員之星」。

查理史葛是曼聯青訓產品，然而3年前被紅魔鬼放棄，淪落到低組別業餘聯賽打滾，一度患上抑鬱症，更試過做地盤工。

今季初愉園大膽邀請查理史葛加盟，他初來報到時雖不敵濕熱天氣被操到「爆偈」，卻成功克服重重難關。結果在重返職業舞台首季，即連奪「最佳十一人」跟「球員之星」兩個大獎。

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查理史葛效力曼聯青年軍的年代：（按圖放大）

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疫情下足總沒有舉辦實體頒獎禮，僅邀請3位得獎者出席聚會、接受傳媒訪問。縱場面冷清，查理史葛也難掩興奮，「我沒預期過會得獎，這算是bonus吧。特別在於港超有很厲害的外援及本地球員，得到他們肯定很神奇。」

丹恩奴域大熱奪雙料足球先生 前曼聯青訓獲兩獎

查理史葛贏得今屆「最佳十一人」及「球員之星」兩獎。（袁志浩攝）

查理史葛打趣指，對上一次獲頒個人獎項，大概已是10歲時的事；他坦言過去兩年經歷起起跌跌，大家也對他的出身有各種意見，得獎別具意義。

「無論我去到那裏，曼聯青訓的背景總帶來壓力。今季在陌生環境再踢職業，卻可有點成就，全歸功於堅持及努力。希望這故事可以激發香港小將；也期待繼續寫下美好回憶、贏得更多獎項。」

被問到愉園欠薪問題，查理史葛稱作為球員，不希望牽涉其中，會留待董事及職員解決事件。「若愉園下季未能征戰港超，相信會是個恥辱，大家跟我一樣也會很失望。」

有傳這位英格蘭中場獲其他港超球會招手，但他不置可否，「現時先享受假期，我不肯定未來會留在港，或到其他地方。可是我已適應香港，很渴望留多一個球季，甚至更長時間。」

目前自由身的辛祖透露，自己獲印度及印尼球會邀請加盟。（袁志浩攝）

至於再度獲頒「最佳十一人」的港隊前鋒辛祖，上月已跟東方龍獅約滿，他透露自己尚未對來季作打算，「我收到印度及印尼開出的聘約，但當地疫情很嚴重，我家中剛有新成員出生，需要考慮安全問題。香港仍是首選，始終這裏沒那麼危險。」