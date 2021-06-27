歐國盃球評︱意大利實力見底？　丹麥一個原因再創童話不是夢

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-27 12:04

1992年歐洲國家盃（歐國盃），南斯拉夫在決賽周前10日被DQ，外圍賽同組球隊丹麥頂上，被一致看淡下神奇封王，寫下賽事不朽傳奇一章。 今屆賽事他們因不同原因被睇低——基斯甸艾歷臣幾乎魂斷球場，首戰已折損大將，分組賽兩連敗瀕臨出局邊緣，僅靠最後一仗大勝奇蹟出線。然而這是一支不怕失去主將的球隊，丹麥在1992年那屆同樣失去主將米高勞特立，沒有艾歷臣的丹麥，16強仍能以4：0大勝上屆四強份子威爾斯，繼續譜寫丹麥童話新一章，相對而言，分組賽十分搶眼的意大利，一入淘汰賽便「打回原形」。

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兩場16強賽事，丹麥4：0輕取威爾斯，意大利戰至加時2：1擊敗奧地利，戰果合理，戰況卻在意料之外。

意大利3場分組賽全勝兼不失一球，強大攻力令人感覺耳目一新。面對奧地利，主帥文仙奴收起狀態大勇的盧卡迪利，先由傷癒復出的華拉堤出任正選，淘汰賽階段先求穩陣雖是無可厚非，但勝利方程式一改便幾乎出事。甫開賽已狂攻對手，卻久攻不下。遲遲未打開紀錄，令一班球員信心動搖，面對奧地利的攻勢竟然甩甩漏漏。

奧地利在分組賽表現平平無奇，幾乎只靠阿拉巴一人獨力撐起，誰知一入16強立即踢高一班波，前線有個具級數的箭頭阿拿奧杜域當目標，已令意大利防線風聲鶴淚。一試便知意大利穩陣防線純屬分組賽對手太弱假象，強大攻力在對手針對部署下亦難以化作入球。

恩莫比尼一入淘汰賽便重拾「敗家仔」本色，多次浪費射門機會。（Getty Images）

奧地利是晉級16強之中，其中一支實力較弱的球隊，意大利120分鐘共有26次射門，奧地利也有16次，控球率也接近為五五之比。

就算決賽周前外界對這支意大利不抱任何期望，面對奧地利也要贏得如此狼狽，實在令人失望。意大利的八強對手，是比利時對葡萄牙的勝方，按今仗表現，藍軍對任何一隊也無勝算。

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意大利晉級八強，對手是比利時或葡萄牙。（Getty Images）

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丹麥球迷未開波先興奮：

另一邊廂，丹麥能大勝威爾斯，一方面有主場之利，球迷在告魯夫球場熱情打氣，客軍威爾斯受疫情入境限制影響，沒有球迷可到場支持；另一方面，威爾斯後防實在太弱，分組賽尚且可靠加里夫巴利和艾朗藍斯的進攻力勉強出線，防線漏洞來到淘汰賽已無所遁形。

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丹麥陣中或許沒有耀眼球星，全隊勝在有一顆為艾歷臣而戰的決心，由分組賽對比利時和俄羅斯，到今仗對威爾斯，他們展示的決心冠絕24 隊。歐國盃踢至最後也只是7場比賽，一支士氣、鬥志十足的球隊，餘下3仗全勝絕對不足為奇。畢竟29年前，他們也是在沒有米高勞特立的情況下奇蹟奪冠。

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丹麥晉級八強，再創封王童話不是夢。（Getty Images）

丹麥1992年同樣失主將

須知道，丹麥就算失去艾歷臣，陣中星味大減，今屆陣容中絕大多數成員均在英超、意甲、西甲、德甲和法甲五大歐洲聯賽效力，26人名單中只有4人效力本土聯賽；回看1992年丹麥歐國盃陣容，包括門將舒米高和前鋒白賴仁勞特立在內，只有7人外流。

當年的丹麥，名氣最響的就是勞特立兄弟，尤其是先後效力過祖雲達斯、巴塞隆拿和皇家馬德里的中場大將米高勞特立為甚，可是他跟主帥尼爾遜（Richard Møller Nielsen）不咬弦，踢罷3場外圍賽便退出國家隊。他還一口氣拉走弟弟白賴仁勞特立、利物浦中場摩比（Jan Mølby）等星將，結果丹麥在外圍賽以1分以差被南斯拉夫壓過排第二。

決賽周前10天，南斯拉夫因內戰被取消資格，丹麥頂上，米高勞特立認為丹麥贏冠軍的機會微乎其微，決意繼續放悠長假期，弟弟白賴仁勞特立則回到國家隊。

1992歐國盃丹麥四強互射十二碼挫荷蘭入決賽。（Getty Images）

8支決賽周球隊分兩組作賽，丹麥被編入跟瑞典、英格蘭和法國同組。跟今屆一樣，丹麥出線機會不被看好，首仗0：0賽和英格蘭，第二仗0：1不敵瑞典，直到生死戰2：1僅勝法國，才驚險地以次名晉級準決賽。四強對手是天才橫溢的荷蘭，這支1988年冠軍不止有「三劍俠」雲巴士頓、古烈治和列卡特，還有重炮手朗奴高文和正在冒起的柏金與法蘭迪保亞。

看似強弱相當懸殊一戰，丹麥勇敢迎戰，甚至兩度領前。就算被荷蘭逼和2：2，戰至互射十二碼階段，丹麥5射全中，荷蘭有射手雲巴士頓被舒米高救出，這支北歐球隊意外晉身決賽。丹麥決賽對手是另一支大熱門德國，至此他們已不再靠死守，上下半場各入一球，加上舒米高救出奇連士文的頭槌，2：0擊敗德國，創下歐國盃黑馬封王童話。

丹麥今屆八強對手，很大機會是荷蘭，四強亦可能遇上德國，教練尤文特一定會將1992年一班前輩接連奮勇擊敗兩支強敵的影片，播放給一班球員看。如果1992年那支丹麥可以創造封王童話，今屆一班實而不華的球員已踢出士氣，實在看不到他們不能再來一次的理由。

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