東京奧運｜祖高域勢成參賽最大名球星　力爭成金滿貫史上第五人

「東京機票已訂！」，塞爾維亞網壇「一哥」祖高域宣布參戰東京奧運，成為今屆網球最大名的選手，力爭一年內完成「金滿貫」的霸業。



賽程頻密，加上新冠疫情，東京奧運的網球項目星光黯淡，費達拿﹑拿度及莎蓮娜威廉絲等網壇巨星因為不同原因退賽。

網球天王費達拿因膝傷退賽 今屆又少一名體壇巨星

祖高域（Novak Djokovic）今年已贏得澳網﹑法網及溫網三大滿貫，生涯累積20個大滿貫錦標，並乘勇劍指今年內完成「金滿貫」的霸業。東京疫情反覆，當奧組委決定今屆大部分賽事閉門作賽，「一哥」隨即對此表示失望，一度直言參賽機會可能性是五十五十。

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祖高域早前贏得溫網錦標，勇奪第20次大滿貫錦標。（路透社）

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在衝擊「金滿貫」的大目標下，祖高域此前的言論只是「扭計」，事關「一哥」早前透過社交網站公布東京的機票已訂好，確認即將參戰今屆奧運會。祖高域稱代表國家出戰是一種特別的殊榮，「我將代表塞爾維亞出戰奧運，在奧運場館內爭奪獎牌，為國家出戰有一種特別的推動力，我將傾盡全力為國爭光。」

奧運網球男子單打賽事，將於下周六（24日）開打，並在8月1日舉行金牌戰。

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祖高域透過社交網站宣布參戰東京奧運。（祖高域Twitter截圖）

祖高域將會第4次參加奧運會，一直與金牌無緣，他在2008年北京奧運首度亮相，當年獲得一面銅牌，已經是在奧運的最佳戰績，過去兩屆奧運同樣不敵阿根廷的狄柏度（Juan Martín del Potro），失落獎牌。

祖高域過去3屆奧運戰績：

「金滿貫」的成就不易完成，至今只得4名單打球手創下這殊榮，更只得德國女單名宿嘉芙（Steffi Graf）能夠在一年內完成「金滿貫」，倘若祖高域成功的話，將會是33年來首人。

【4名完成金滿貫的單打球手】

【祖高域職業生涯20個大滿貫】（按圖放大）

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另外，有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，近日再有球手宣布不角逐東京奧運，德國的姬爾芭（Angelique Kerber）及白羅斯的艾沙蘭卡（Victoria Azarenka）宣布退賽。

【已宣布不會參加東京奧運的知名網球手（按圖放大）】

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【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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【沙場老將奧運最後一舞】（按圖放大）

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【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）

【奧運聖火再度點燃】（按圖放大）

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【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）

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