東京奧運・籃球丨伊朗73年未嘗一勝　唯一隊伍無現役NBA球員

四年一次的奧運男子五人籃球，一向都充斥不少NBA球員，今屆也一樣，總共49位NBA球員，遍佈11支球隊，唯獨伊朗沒有，成為唯一的例外。

首戰伊朗以78：84力戰捷克而敗，今日（28日）則以66：120不敵美國；是自1948年參加奧運會以來，已經73年未嘗一勝。



雖然美國今年雷聲大雨點小，在首戰不敵法國後，「大炒」伊朗「出氣」。雖然世界排名23的伊朗實力比不上「一哥」美國，但其實隊中一個NBA球員都沒有，當年征戰北京奧運的隊長，現年38歲的巴赫來米（Samad Bahrami）以及伊朗第一個進軍NBA，現36歲的哈達迪（Hamed Haddadi），現在仍在陣中，今場分別交出2分、3籃板和14分、7籃板。

唯獨伊朗沒有NBA球員。（Getty Images）

今屆奧運男子五人籃球亞洲地區僅得兩支球隊，分別是日本和伊朗。曾於2007年亞洲盃男籃奪冠，這讓當時60年來無緣奧運的伊朗重新獲得入場劵；當年一躍成亞洲強隊，加入奧運，伊朗隊長巴赫來米說過：「出戰奧運是每個運動員的夢想，對於伊朗籃球員來說更是，要知道，伊朗籃球並不受重視。」近年也是國際大賽的常客，現亞洲排名第二。

伊朗隊唯一的「NBA球員」

就連日本隊隊中有八村壘和渡邊雄太兩位NBA球員，反觀伊朗一個都沒有，卻有前NBA中鋒哈達迪，一個昔日被認為是姚明之外最強的亞洲中鋒，曾效力灰熊和太陽。只是36歲、經歷過阿基里斯鍵撕裂的他，今時不同往日，未能率球隊打出更好成績。

36歲、經歷過阿基里斯鍵撕裂。（Getty Images）

今屆奧運仍效力伊朗。（Getty Images）

1985年出生伊朗的哈達迪，小時候是足球門將，但他更想成為一個入球的球員；不知道甚麼是籃球，卻因為身高突出被學校老師「徵召」入籃球隊，因為當時對籃球一無所知，填表格時位置就寫了「Goal Keeper」。

2.14米的身高，曾被認為是姚明之外最強的亞洲中鋒。（Getty Images）

自接觸籃球後，人生從此多了一個目標：打NBA。小時候會6點起床只為了看NBA球賽，成為NBA球員一直是他的夢想，夢與想，但在京奧前，教練告知他灰熊提供了一個3年期闖蕩NBA的機會，「我簡直不敢相信，我以為自己在發夢。」即使是人在美國的第一年，他仍不敢相信自己身處一個巨星的圈子。

不過NBA的他已是往事，現在已經轉戰CBA，他曾得到過2次CBA總決賽MVP，其中一次只不過是2020年的事；他也在亞洲盃中3次獲選為MVP，在亞洲籃球仍舉足輕重。比起奧運其他球隊，伊朗目前絕不是想打出甚麼成就，而是看今屆能不能在「兩老」的加持下獲得一勝。

（Getty Images）

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