英超︱曼城本周或被迫用3號門將　36歲老將卡臣勢正選鬥李斯特城

巴西足總與英超的角力，導致8個巴西國腳被禁止出戰本周英超賽事，當中包括兩個曼城球員：門將艾達臣和前鋒加比爾捷西斯。

對中前場人才鼎盛的曼城而言，失去加比爾捷西斯影響不算太大，然而一旦正選門將艾達臣未能上陣，領隊哥迪奧拿便相當頭痛。因為2號門將薩克史提芬（Zack STEFFEN）感染新冠肺炎，周六作客李斯特城或被迫以年屆36歲的卡臣（Scott Carson）上陣。



根據英國政府防疫規定，曾到訪紅色清單國家者回英倫後必須隔離10天，為免旗下球員錯過球會比賽，多支英超球會禁止讓原定前往紅色清單國家的主力球員出戰國家隊比賽。 不料此舉惹來巴西足總反彈，啟動國際足協的禁賽條款，令8個巴西國腳或無法在本周英超賽事上陣。

失去艾利臣、法賓奴和法明奴前中後三大主力的利物浦首當其衝，曼城其實一樣頭痛。由於2號門將薩克史提芬早前在美國國家隊期間對新冠肺炎病毒呈陽性反應，假如正選門將艾達臣（EDERSON Moraes）也未能上陣，便要派出兩鬢斑白的3號門將卡臣出戰。

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曼城3號門將卡臣或再次意外得到上陣機會。（Getty Images）

▼被禁本周戰英超的巴西球員名單▼

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卡臣已非首次為曼城在英超把關，今年5月當藍月亮在聯賽榜遠遠拋離篤定封王、全力追逐歐聯錦標時，曾在對紐卡素一仗盡派副選上陣，並由卡臣任正選。

那場波是卡臣自2011年5月22日代表西布朗上陣後，時隔3645日再次在英超出場，創下門將在兩場比賽之間最長真空期紀錄。一場之隔，卡臣已由後生仔變成中年阿叔。相隔近10年再次亮相英超，他更一度救出12碼，最終助曼城險勝4：3，成為一時佳話。

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今年5月卡臣為曼城貢獻勝仗，賽後獲正選門將艾達臣祝賀。（路透社）

問題是，比起那場無關痛癢的聯賽，曼城今仗不容有失，英國《每日郵報》標題的其中一節形容：「曼城36歲3號門將卡臣，勢將在時隔3765天後再次獲得有意義的英超上陣機會。」剛生日後又大一歲的卡臣，能再次完成任務嗎？

力爭衛冕的曼城，今季英超首戰意外不敵熱刺，之後兩仗立即回復正常，面對諾域治和阿仙奴均大勝5：0，暫時以2勝1負排在聯賽榜第7位。

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卡臣曾效力利物浦，但未能站穩正選。（Getty Images）

卡臣（Scott Carson）年輕時曾是被寄予厚望的門將，效力利物浦，入選英格蘭國家隊，2004/05歐聯決賽即使沒有上陣也有獎牌落袋，他是紅軍擊敗AC米蘭在伊斯坦堡奇蹟封王尚未掛靴的僅存一員。離開利物浦後，他的生涯急轉直下，2011年離開西布朗之後轉戰土耳其，之後效力韋根和打比郡兩支英冠球隊，未再在英超出場。

2019/20球季，他從打比郡外借曼城作為隊中3號門將。他加盟後一直沒有出場機會，之後續借多一季，直到上季尾曼城已篤定封王，對紐卡素一仗終獲派上陣，卡臣兩鬚已白，身手卻不減當年，在比賽中救出韋洛克的12碼，可惜仍被對方補中，曼城最後險勝4：3。今季正式加盟曼城，未料季初已有機會出任正選。

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