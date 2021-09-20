運動攀登世錦賽｜藤井快抱石無敵封王　一組高難度路線僅他能完成

28歲的藤井快失落東京奧運的資格，但他在昨日（19日）的運動攀登世錦賽證明了自己的實力，以壓倒勝的姿態贏敗楢崎智亞，贏得男子抱石賽金牌。他表示沒有將落後東京奧運隊放在心上，而是為躋身巴黎奧運而戰。

藤井快今場最令人驚訝的是，首次試攀就完攀了路線1，但其餘5位選手都攀不上路線1，甚至連路線中點也去不到。藤井快在4條路線合共試攀6次，是今場決賽唯一一位完成所有路線的選手，贏得實至名歸。



【男子抱石賽決賽路線（按圖放大）】

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運動攀登世錦賽近日在莫斯科舉行，昨日上演男子抱石決賽，日本選手藤井快及楢崎智亞包辦冠、亞軍。失落奧運資格的藤井快，在今場決賽展示實力。6位選手鬥4組抱石路線，最多到達路線頂點（top）者勝，若到達頂點次數相同則以中點（zone）次數分高下，若中點次數也一樣，試攀次數較少者勝。

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今次分勝負關鍵在於路線1，除了藤井快外，其他選手都無計可施。他們不但沒有人能攀到頂點，就連爬到中點的也沒有，只有藤井快一次就成功試攀至頂點，技壓群雄。藤井快是今場決賽唯一一名攀上全部4組路線頂點的選手，贏得很有說服力，他在4組路線總共試攀了6次，其中在路線1及3皆在首次嘗試便爬到上頂點。

藤井快到達路線1的頂點，興奮得大叫。（YouTube片段截圖）

當他成功攀上路線4後，便鎖定冠軍。藤井快早前失落東京奧運的資格，日本派了楢崎智亞及原田海出戰。楢崎智亞在奧運男子全能決賽的抱石部分排第3名，最終得第4名，失落獎牌，而原田海則未能通過資格賽。如今，藤井快贏得世錦賽男子抱石冠軍，力壓隊友楢崎智亞封王，可說吐氣揚眉。楢崎智亞在今場決賽攀到3組路線的頂點，獲得亞軍。

藤井快攀上路線4頂點的片段，他完成決賽全部路線，皆能攀到頂點。（奧運官方Twitter）

「太令人難以置信，我無法相信，這就像夢一樣。」他賽後說：「我不是受了落選東京奧運隊的刺激，而是為了躋身2024巴黎奧運而努力。我從來都相信自己。」

「我的動力還來自我的新生孩子，希望這個錦標可以令我變成一個有型的爸爸！」得季軍的法國選文奴哥路（Manu Cornu）亦在他的Instagram留言，讚藤井快實至名歸。另外，女子抱石賽方面，20歲的美國選手歌絲曼（Natalia Grossman）贏得冠軍。速度賽方面，烏克蘭的保迪列夫（Danyil Boldyrev）及波蘭的卡洛嘉（Natalia Kałucka）分別得男、女子冠軍。

【女子抱石賽冠軍歌絲曼（按圖放大）】

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男子速度賽冠軍烏克蘭選手保迪列夫。（美聯社）

女子速度賽冠軍波蘭選手卡洛嘉。（美聯社）

國際運動攀登協會（International Federation of Sport Climbing）將繼續在YouTube免費直播世錦賽，接下還有男、女子難度賽準決賽及決賽。

【運動攀登世錦賽男子抱石決賽片段】

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