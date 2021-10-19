體育熱話︱48歲列納低調再婚　網民抵死留言：你太太好似她

利物浦前隊長占美列納（Jamie Redknapp）在倫敦與女友Frida Andersson低調成婚，由於兩人均是再婚，雙方只邀請少數家人和好友出席。

48歲的列納依然玉樹臨風，另一半Frida是模特兒，不過二人手牽手的時候，女方的外型難免令人產生不知今夕是何年的錯覺。



列納與在倫敦與女友Frida Andersson低調成婚。（網上圖片）

列納曾是另一位風靡萬千少女的靚仔球星，他與歌手Louise Nurding的戀情，是碧咸與維多利亞以外，另一對球星+明星的金童玉女組合。

1998年結婚，二人育有兩子。列納球員年代受傷患困擾，成就不似預期，退役後成功轉型為足球評述員和主持。他與Louise一直相當恩愛，結婚19年後，突然在2017年底離異。

列納與前妻Louise曾是足球與演藝界另一對金童玉女。（Getty Images）

2019年，列納通過共同朋友認識Frida Andersson，二人很快燃起愛火。今年5月Frida公布懷有孩子的喜訊。婚禮上，列納穿上深藍色西裝，腹大便便的Frida，身上一襲白色一字膊禮服配上同色高跟鞋，簡單中見優雅。

Frida今年38歲，她與對沖基金經理前夫Jonathan Lourie育有4子女。這位瑞典美人一頭金髮，身材高佻，看到二人合照，有網民點出不少人心目中的想法：「你太太真的很像你的前度哦……」

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有網民認為，列納第二任妻子Frida Andersson頗有他前妻Louise的影子。（Instagram＠jamie.redknapp）

Louise定Frida，傻傻的分不清？

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同為金髮碧眼，Frida眉宇之間與年輕時的Louise確有幾分相似，只是身高方面有很大差別，Louise只有1.62米，Frida則達1.79米。

列納的父母均有到場參加婚禮，父親哈利列納向《鏡報》稱，孫兒的性別是秘密，「占美非常開心，Frida也開心。幸運地，占美已有Charley和Beau兩個男孩，我們另一兒子馬克有5子女，所以這將會是我們第8個孫。」消息指，Frida的預產期是11月，哈利列納夫婦很快又可以抱孫。

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