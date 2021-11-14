滑板｜街頭才是板仔的舞台　本地板仔街頭踩到街尾感受奧運熱潮

「滑板係應該喺街踩㗎嘛。」常聽到頂尖職業板仔陸俊彥（俊仔）把這句話掛在嘴邊，今次板仔終於可以光明正大在一整條街上踩滑板。



利園協會周六（13日）在銅纙灣白沙道舉辦街頭滑板賽，吸引16名本地高手參與，最終「教父級」的俊仔在決賽中第一次便完成挑戰（4次機會），擊敗年僅20歲的Boyris勝出比賽。

白沙道兩旁有逾百名市民圍觀，為選手打氣，俊仔形容「好正」。（葉詩敏攝）

自東京奧運後，首度納入比賽項目的滑板掀起熱潮，俊仔是本地惟一一位滑板精英運動員，雖然未有機會踏上奧運舞台，一向以享受滑板為樂的他坦言，感受到奧運熱潮下的氣氛，這次街頭賽實在難得，「始終都是鬧市，可以在香港的街道上踩滑板是很特別的事，曾有類似街頭踩板活動，不過好耐之前，那時滑板又沒有現在那麼Hit。」

20歲的Boris在多名星級板仔中突圍而出，他笑言感意外。（葉詩敏攝）

他喜見現場那麼多觀眾支持，感覺與以往很不一樣，「最深刻是成功做到花式時，大家一齊歡呼，其實街上圍觀的人好多都是不認識的，但都一齊享受比賽、支持你，而不是冷眼旁觀看你會不會跌低。」

是次街頭比賽在白沙道進行，兩旁商店街道上逾百名市民圍觀，當選手躍起成功做到花式時，市民拍打圍住賽道的「水馬」代替拍掌歡呼，氣氛熾熱。雖說是比賽，選手們互相擊掌鼓勵、成敗不拘的氛圍，挑戰自我多於競賽，彷彿就是東京奧運時滑板賽場的延續，就如俊仔所言：「好正」。

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第一、二名的俊仔與Boyris接過即場一張張數出來的現金獎。（葉詩敏攝）

滑板的靈魂在於街頭，本應是在街頭上的欄杆、石壆、梯級做花式，然而，香港對街頭文化的包容度仍然偏低，板仔難以自由地在大街上隨心所欲地滑行。Boyris亦稱街頭賽很有新鮮感，「很少比賽可以封路由街頭踩到街尾」。

天津全運會銅牌于朗亦有參賽。（葉詩敏攝）

年僅20歲的Boyris過關斬將躋身決賽硬撼俊仔，他笑言是意料之外，「我平時會輸畀龍仔他們，但可能今日大家狀態不同，對勁人都不一定輸，可以盡力去玩，旁邊的觀眾又會為自己歡呼，多點動力去玩。」

9年板齡的Boyris現為大學生，他指奧運後多了同學對滑板感興趣，「返學都多很多人問我，以前在學校踩板沒有人問，現在很多人過來問我踩了多久、在那裏買板。」

板仔難得能在大街上自由地滑行，「Fun」和「Enjoy」多於比賽。（葉詩敏攝）

因着滑板熱潮，大眾開始接受和認同這個街頭文化，Boyris坦言其實並不追求認同，一貫板仔自我挑戰精神大於一切：「我是鍾意滑板文化方面，會看外國的新影片，好想追上外國的進度、學他們的東西，並不會說很想獲得大眾認同，當然這是好事，興建多些滑板場，愈來愈多人玩，對我們都是好的。」

選手們互相鼓勵，對手成功做出高難度動作時也會為其歡呼鼓掌。（葉詩敏攝）

街頭才是板仔的舞台，對於明年杭州亞運甚至3年後的巴黎奧運，Boyris直言並不特別渴望能成為港隊代表，「有機會都會想試試，不過沒有特別多想。」他自言喜歡的是街頭文化，「原汁原味就是踩街」，看到好玩的位會想試玩，目標並不放在代表香港出賽，「就算有機會，最重要都是去交流、識吓人，不會是為了獎牌，想踩勁啲。」

街頭才是板仔的舞台，市民對板仔騰空展示花式，報以掌聲和歡呼聲支持。（葉詩敏攝）

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