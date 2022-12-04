世界盃｜嚴選分組賽五大失準神鋒　C朗高票入圍利物浦射手淪水貨

今屆世界盃雖然星光熠熠，然而並非人人均能盡展所長，其中最能反映在數據上的，就是各球隊明星前鋒的表現。分組賽中有5位重量級前鋒表現不似預期，其中一人正是葡萄牙巨星C朗拿度。

卡塔爾可能是現今兩大球王美斯與C朗拿度世界盃最後一舞，相較美斯一再在阿根廷演出身價，C朗暫時在葡萄牙的表現便令人頗為失望了。幸好葡萄牙已晉級，他尚有表現機會挽回面子，另外4位球星代表的球隊已出局回家，無緣證明自己。



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

1. 葡萄牙：C朗拿度（Cristiano Ronaldo）

出場紀錄：3場正選

總入球數：1（12碼）



C朗3場下來，僅得入1球十二碼。（Getty Images）

葡萄牙球星C朗今屆第五度出戰世界盃，並在首仗已經取得入球，成為歷史首位在五屆世界盃入球的球員。

該破紀錄一球是源自C朗自己博得的12碼，當時他與對方後衛沙利素同時跑向皮球，C朗先觸球後，沙利素趕到C朗身旁，兩人一接觸後C朗即跌到，球證最後判了是12碼，惹來熱議。加納主帥與球員對此相當不滿，一致認為球證因為C朗的名氣才判罰12碼。他之後貢獻不多，葡萄牙一度被加納追和，般奴費南迪斯兩度為隊友送出助攻領球隊3：2獲勝。

C朗（圖左二）對韓國一仗，與對手曹圭成隔空對罵。（Getty Images）

C朗其後兩場雖然正選上陣，然而一直顆粒無收，留下的只有宣稱自己是入球者的「上帝之髮」事件，以及對韓國一仗防守角球時不慎為對手送上「助攻」，被換離場時更與韓國球員曹圭成口角，整體表現可謂強差人意。

2. 烏拉圭：達雲紐尼斯（Darwin Nunez）

出場紀錄：3場正選

總入球數：0



烏拉圭前鋒達雲紐尼斯開賽前被寄予厚望。（Getty Images）

今夏以1億歐元轉投利物浦的23歲烏拉圭前鋒達雲紐尼斯，加盟紅軍後雖不及曼城新兵艾寧夏蘭特搶鏡，但適應下來表現愈來愈似樣，18場比賽合共貢獻9入球2助攻，世界盃前最後一場聯賽對修咸頓更攻入兩球，不少球迷預期他在烏拉圭與兩大前輩蘇亞雷斯和卡雲尼合拍的兩老一嫩鋒線，能在世界盃大展所長。

紐尼斯在最後一場比賽，得到一張黃牌。（Getty Images）

不料紐尼斯在3場分組賽未能與前輩們擦出火花，未能取得任何入球或助攻，出線生死戰對加納更趁對手預備主射12碼前，偷偷破壞12碼點令自己吞因不君子行為被罰黃牌，成為他今屆世界盃唯一「收穫」，口痕球迷再次以他的高昂身價諷刺他為「水貨哥」。

3. 烏拉圭：蘇亞雷斯（Luis Suarez）

出場紀錄：2場正選、1場後備

總入球數：0



身形走樣的烏拉圭前鋒蘇亞雷斯。（Getty Images）

35歲的蘇亞雷斯今夏與馬體會解約後，回到烏拉圭母會國民隊，試圖維持狀態再戰世界盃。結果他的確能出戰世界盃，然而其身形嚴重走樣，首仗對韓國時他最令人印象深刻的，是他一條肥大的「水桶腰」，胖胖的身軀已失去昔日的速度，奔跑追球時往往有心無力，彷彿說明他已非當年叱咤球壇的神鋒。隊友造就的機會一再錯過，與年輕的紐尼斯之間毫無默契。

蘇亞雷斯在烏拉圭出局後哭成淚人。（Getty Images）

他與紐尼斯一樣是零入球，「哨牙蘇」今屆最令人印象深刻的畫面，就是對加納一仗得悉同時上演的韓國反超前西班牙後失控爆喊，身為老大哥，他的舉動大大影響士氣。其實當時烏拉圭僅落後1個得球，仍有足夠時間去追，最終烏拉圭未能再入球而出局，阿蘇又再獨自坐在一旁痛哭，完全沒有一點球隊領袖的樣子。場內、場外，身經百戰的蘇亞雷斯實在教人大失所望。

4. 比利時：盧卡古（Romelu Lukaku）

出場紀錄：0場正選、1場後備

總入球數：0



盧卡古在對克羅地亞一戰中，多次錯失良機。（Getty Images）

也許有人會為盧卡古抱不平，認為他只後備上陣一場，不應被視為「分組賽中令人失望的王牌前鋒」，然而大家若有觀看比利時對克羅地亞的比賽或是盧卡古的全場「精華」，就會明白他為何會榜上有名。



當時面臨出局的比利時，情況已是背水一戰，盧卡古後備登場後，試過近門射中柱、面對空門頂高、用心口撞球被接實等畫面，比利時最終亦未能撬開克羅地亞大門，小組賽止步。

盧卡古賽後哭成淚人，需助教亨利安慰。（Getty Images）

盧卡古被寄予厚望，結果卻令人大失所望，他自己賽後亦哭成淚人，需助教亨利安慰。

5. 德國：湯馬士梅拿（Thomas Muller）

出場紀錄：3場正選

總入球數：0



德國主力前鋒湯馬士梅拿上屆已未能取得入球。（Getty Images）

德國球星湯馬士梅拿在2010年與2014年世界盃均取得5個入球，在2014年時更領軍封王，頗有「大賽神將」味道。然而身為衛冕球隊的德國，上屆分組賽出局，梅拿一同狀態低迷地「交白卷」，一球未入。

今屆梅拿經已33歲，狀態亦大不如前，3場分組賽竟均獲正選上陣，不單未能取得入球，更是一眾前線球員中表現最差一位，球隊最終因得失球差不敵西班牙，創下連續兩屆分組賽出局歷史恥辱。

德國出局後，梅拿留下的一席話，大有告別之意。（Getty Images）

梅拿在最後一場分組賽後疑發表離別感言，感謝球迷支持，「我盡過力了。現在需要好好考慮未來的一切。」大有告別之意。

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