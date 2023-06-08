歐協聯決賽｜ 韋斯咸2:1擊敗費倫天拿　隔58年首奪歐洲賽冠軍

歐協聯決賽周三（6月7日）在布拉格舉行，韋斯咸以2比1擊敗費倫天拿，以全季不敗姿態奪冠，亦是球會相隔58年以來首在歐洲賽捧盃。



雙方在上半場互無紀錄。至第62分鐘，上半場遭韋斯咸球迷擲膠杯擊中頭部「爆缸」的費倫天拿隊長比拉基（Cristiano Biraghi）犯手球，賓華馬（Said Benrahma）操刀12碼為韋斯咸先開紀錄，但5分鐘後被對手的邦拿雲度拉（Giacomo Bonaventura）追回。踢至90分鐘，查洛保雲（Jarrod Bowen）接應直線，半單刀情況下取得入球，韋斯咸絕殺2:1。

歐協聯決賽：韋斯咸隊長迪格蘭賴斯（Declan Rice）盛傳離隊，不過他賽後受訪時稱今場不是他的告別戰，強調自己仍與球會有約在身。（Reuters）

不計1999年的圖圖盃，韋斯咸上次打入歐洲賽決賽是1976年，而上次在歐洲賽捧盃要數到1965年。而今場為擔任左閘的意大利球員艾馬臣柏美尼（Emerson Palmieri）則成為史上首位包攬歐洲三大盃賽冠軍的球員，他除了在今場為韋斯咸奪冠外，之前效力車路士期間，曾分別贏得歐聯及歐霸盃冠軍。

另外韋斯咸領隊莫耶斯（David Moyes）則是近十五年以來，首次有蘇格蘭籍領隊成為歐洲冠軍，對上一次是費格遜（Alex Ferguson）在2008年帶領曼聯於歐聯決賽擊敗車路士，協助球隊第三次成為歐洲盟主。無獨有偶的是，「費sir」2013年退休後，正是由莫耶斯接任，但後者在曼聯執教不足一年就下台，今次為韋斯咸贏得歐洲錦標，總算一吐烏氣。