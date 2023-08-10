女子世界盃8強激戰︱西班牙對荷蘭︱日本對瑞典　附免費直播賽程

撰文：吳慕兒
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2023女子世界盃8強開戰！8月11日（周五）率先上演兩場大戰，頭場上午9時先由兩支歐洲勁旅西班牙對荷蘭，下午3時半更會上演今屆兩支表現最突出球隊日本對瑞典。

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西班牙兵變下仍勇闖8強。（Getty Images）

2023女足世界盃八強賽程︱Now 630台直播

直播連結：Now630台

11/08　09:00　西班牙 對 荷蘭
11/08　15:30　日本 對 瑞典

12/08　15:00　澳洲 對 法國
12/08　18:30　英格蘭 對 哥倫比亞

西班牙與荷蘭是4場8強戲碼之中，唯一有兩支歐洲勁旅對碰。西班牙勁旅巴塞隆拿女足近年在本土以至歐洲橫掃獎盃，可是國家隊仍屬起步階段，今屆僅為第三次出戰世界盃決賽周，2015年分組賽出局，2019年16強止步，來到今屆再進一步晉身8強，已是歷來最佳成績。

西班牙去年爆出「15人兵變事件」，15名球員分別電郵予西班牙足總，指明假如主教練韋達（Jorge Vilda）繼續執教，便不要選她們入國家隊。事件以西班牙足總力撐韋達落幕，「兵變15人」當中，只有邦瑪迪（Aitana Bonmatí）、卡蘭迪（Mariona Caldentey）和安娜巴耶（Ona Batlle）3人在今屆世界盃獲徵召。

未獲徵召的12個球員當中10人為2022歐國盃成員，影響最大肯定是巴塞中堅莉安（Maria León）、防守中場姬哈路（Patri Guijarro）、門將班約絲（Sandra Paños）三人，她們皆是西班牙正選和中後場主力，巴塞今季蟬聯歐聯她們同為正選，姬哈路更是決賽最佳球員。

女子世界盃8強西班牙對荷蘭︱「女版小白」邦瑪迪 力挽狂牛爭首冠女子世界盃2023｜日本踢出風格挺進8強　西班牙大勝瑞士晉級
西班牙8強能否擊敗荷蘭，中場邦瑪迪舉足輕重。（Getty Images）

「女版小白」成關鍵人物

失去一條中後場防線骨幹，西班牙分組賽最後一輪在篤定出線情況下，曾0：4大敗予日本，不過巴塞中場邦瑪迪在16強挺身而出，梅開二度領軍5：1大勝瑞士晉級。

球后佩迪雅絲（Alexia Putellas）重傷初癒尚未操起狀態，8強硬撼上屆亞軍荷蘭，有「女版小白」之稱的邦瑪迪，表現再次舉足輕重。無論踢法與技術，邦瑪迪均跟偶像之一的「巴塞師兄」恩尼斯達相像，同樣穿上6號球衣的她，能否再次帶領西班牙取得突破？

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上屆亞軍荷蘭8強之路相對輕鬆，對西班牙卻要再次面對主力缺陣。（Getty Images）

荷蘭中場大將須停賽

荷蘭貴為上屆亞軍，今屆缺少國家隊史上首席射手美迪瑪（Vivianne Miedema），她跟女友兼英格蘭主將美特一樣，因膝部前十字韌帶（ACL）手術正在養傷未能入選。沒有美迪瑪的荷蘭，入球把握力難免打折扣，仍能力壓美國分組首名晉級，可是16強2：0擊敗南非一仗，中場主將雲迪當（Daniëlle van de Donk）再領一面黃牌，對西班牙一仗須停賽。（註：賽事在8強階段後才「洗牌」，分組賽至16強累積兩面黃牌須停賽一場）

雲迪當今屆賽事雖在荷蘭踢翼鋒位置，但這位星味十足的10號球員實際在是隊中進攻大腦，荷蘭主帥Andries Jonker賽前直言雲迪當未能上陣，對球隊是重大損失。這位32歲里昂球星144次為國家隊上陣攻入35球。當然荷蘭陣內仍有多名進攻好手，另一中場洛特（Jill Roord）已有4球進帳，暫列射手榜次席，橙衣軍團面對西班牙一條弱化防線，不愁沒有進攻機會。兩大勁旅均未能以最強陣容應戰下，變數甚多，實力旗鼓相當，肯定是場激戰。

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日本16強擊敗挪威，8強遇上另一支北歐強隊瑞典。（Getty Images）

周五上演的另一場8強由日本對瑞典。日本女足在2023女子世界盃表現突出，分組賽3戰全勝攻入11球兼不失一球，更曾4：0輕取另一熱門西班牙。她們踢法機動又有隊型，防守穩健又具紀律，而且反擊十分高效，長谷川唯和長野風花一對中場核心令人印象深刻，亦翼鋒姿態上陣的宮澤日向不經不覺已累積5個入球，暫列神射榜首，陣中主力基本上都有好表現。

16強「大和撫子」遇上勁敵挪威，毋懼對手高大身材，3：1擊退強敵勇闖8強。然而她們冠軍之路不易，8強要面對同樣狀態十足的另一支北歐強隊瑞典。

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瑞典16強力壓美國出線，8強遇上日本。（Getty Images）
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瑞典同樣分組3戰全勝，16強硬撼世界排名第一的美國，全場佔下風之下，120分鐘0：0守和對手，互射十二碼階段球后韋冰露在內的3位美國球員宴客，瑞典驚險昔級。現時世界排名第三的瑞典，一直是女足強國之一，卻一直與世界盃冠軍無緣，一次亞軍、三次季軍，2011年曾在四強被日本3：1擊敗，大和撫子決賽互射十二碼力壓美國首度奪冠，當年冠軍陣容如今只剩隊長熊谷紗希仍在陣。

這支瑞典隊陣中可謂粒粒皆星，效力巴塞隆拿的路化（Fridolina Rolfö）、「女伊巴」阿絲蘭妮（Kosovare Asllani）、德甲勁旅禾夫斯堡前鋒布隆姬絲（Rebecka Blomqvist）、阿仙奴中鋒布力克史汀娜絲（Stina Blackstenius）、剛轉投拜仁慕尼黑的前車路士隊長艾歷臣（Magdalena Eriksson）和另一守將艾絲特（Amanda Ilestedt）等，俱是在歐洲頂級球會效力的球星。

從今屆表現來看，感覺上日本和瑞典均具「冠軍相」，8強已經相遇，哪一隊出局也是可惜。

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