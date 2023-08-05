女子世界盃2023｜日本踢出風格挺進8強　西班牙大勝瑞士晉級

女子世界盃16強正式展開，西班牙以5：1輕取瑞士，至於亞洲代表之一日本則在佔優勢下再把握對手挪威兩度犯錯，以3：1淘汰對手躋身8強。



日本以小組3戰全勝姿態晉級16強，最後一輪比賽更大勝西班牙4球，今仗面對以小組次名晉級的挪威，一開始即採取主動不斷進攻。藤野青葉開賽僅1分鐘即在前場搶得皮球後施射被門將撲出。

宮澤日向射波令對手擺烏龍，為日本先開紀錄。（Getty Images）

其後日本一直努力鑽營，至15分鐘終打開缺口。當時宮澤日向左路斜傳送入禁區，挪威中場安瑾出腳想攔截，竟在身旁無人威脅的狀態下將球向後回傳踢進自己龍門，日本隊先開紀錄。

懷頓以一記頭槌為挪威扳平。（Getty Images）

不過，挪威5分鐘後就扳平，保列莎右路底線傳中，懷頓禁區內頭槌頂入，半場也雙方1：1返回更衣室。

換邊後日本繼續踢小組入滲，50分鐘一次進攻，挪威球員原本已截走皮球，怎料剛才助攻扳平球的保列莎突然「發波瘟」，回傳入禁區被日本踢右翼衛的清水梨紗搶走皮球，輕鬆在禁區內射成2：1。其後日本換入植木理子將進攻節奏加快，更加將戰局完全改變。

日本隊換入植木理子後，進攻節奏更理想。（Getty Images）

73分鐘，植木理子右路變向突破傳中，挪威球員解圍已差點出事，挪威兩個失球，都與球員犯錯有關。加上77分鐘，後備上陣的前鋒莎歷又在禁區內浪費良機，無人看管下在禁區右路射斜出界，結果4分鐘後，就被日本以今場最常用的戰術作反擊，由宮澤日向接應藤野青葉妙傳，射入她個人在今屆的第5個入球，除了在射手榜暫時領先外，也帶領日本贏3：1晉級，8強將會面對美國與瑞典的勝方。

日本晉級後，8強將會遇上美國對瑞典的勝方。（Getty Images）

較早前另一場16強賽事，西班牙女足以5：1輕鬆淘汰瑞士女足。西班牙剛開場即製造威脅，艾坦娜（Aitana Bonmati）補射打破僵局，隨後後防柏莉迪絲嚴重失誤擺烏龍送禮，讓瑞士扳平1：1。

西班牙球員在淘汰瑞士後興奮慶祝。（Getty Images）

然而西班牙女足隨後不斷在禁區內製造威脅，列當度助西班牙再次領先，之後艾坦娜梅開二度，柏莉迪絲更將功補過補時階段在門前混戰下破門。下半場西班牙仍然佔盡絕對優勢，阿莫素入助埋齋，最終西班牙5：1輕取瑞士晉級8強。

女足世界盃16強餘下賽程：

06/08 09:50 （16強）荷蘭（E組首名） 對 南非（G組次名）

06/08 16:50 （16強）瑞典（G組首名）對 美國 （E組次名）



07/08 15:30 （16強）英格蘭（D組首名） 對 尼日利亞（B組次名）

07/08 18:30 （16強）澳洲（B組首名）對 丹麥（D組次名）



08/08 16:00 （16強）哥倫比亞（H組首名） 對 牙買加 （F組次名）

08/08 19:00 （16強）法國（F組首名）對 摩洛哥（H組次名）

