中國馬術隊被取消巴黎奧運團體賽資格　因資格賽有馬匹藥檢陽性

國際馬術聯會（International Equestrian Federation，FEI）決定，取消中國馬術隊明年在巴黎奧運的團體三項賽的資格， 原因是中國隊在今年6月愛爾蘭舉行奧運團體資格賽中，選手華天的馬匹被驗出管制藥物。原本中國隊的作賽資格，會由日本補上。 中國馬術協會10月11日表示，對決定「深感震驚」但全盤接受，並承諾將一如既往，「維護馬術運動的乾淨和純潔」。



在6月的資格賽中，由華天、孫華東、包英鳳和梁銳基組成的中國馬術三項隊，力壓日本隊獲得亞軍，同時獲得巴黎奧運的入場券。但由於華天的馬匹被驗出管制藥物，令華天的成績被取消。

華天表示，對馬匹當日的藥檢呈陽性感到「非常震驚」，對中國隊被取消團體奧運資格「深感自責」。他在聲明中強調：「我始終嚴守個人與馬匹的反興奮劑紅線，從未在興奮劑檢測中出現過陽性情況。然而此次事件發生，警示我仍需提高管理水平，加強專業學習。」

新華社指出，根據國際馬聯提供的檢測報告，華天當日的馬匹Chicko血液內受管制藥物「烯丙孕素」濃度極低，僅相當於治療劑量的百分之一，後經調查驗證，或屬馬房污染導致。

國際馬聯強調，該情況僅對騎師作行政處罰，華天不會因此被禁賽或取消奧運個人參賽資格。 中馬協表示，相信華天能汲取教訓，加強學習，提升自我管理水平。