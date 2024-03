任軍職兒子嫖妓8部性愛片外流　台灣防長邱國正請辭　蔡英文慰留

台國防部長邱國正兒子邱晃年3月28日爆出召妓醜聞,台媒稱網傳有8段影片,部分立委也表示有收到影片,該份檔案更包括邱晃年手持健保卡證明身分照片、還有應召女子宣傳資料,以及疑似談論嫖妓心得的對話和截圖。台媒報道稱,片中男主角自爆工作跟「國家安全」議題有關,稱在台灣有國安局和警界的朋友,不過尚無法證實片中男主角是否為邱晃年。



台灣總統府發言人林聿禪指出,邱國正因此向蔡英文口頭請辭,但蔡英文表示,考量當前區域安全形勢複雜,又值政府團隊交接期間,認為邱應坐鎮崗位。邱國正請辭未獲准。至於邱國正家人所涉事宜,由所屬機關查察,一切依法辦理。



台灣國防部長邱國正因家人涉黃請辭。(中央社)

據台媒報道稱,網傳影片男主角神似邱國正的兒子,女主角則不同人,影片中的男主角更疑似在喬鏡頭自拍,甚至壞笑說「I can do this all night」(我可以做整晚),還疑似透露工作跟國家安全議題有關,稱有國安局的朋友。

邱國正的兒子目前任職國安局,國安局對此回應稱,「本案已立案調查,將本勿枉勿縱原則,釐清案情,如涉違法,依法究辦。」

台灣國防部表示,因正值政府團隊交接期間,蔡英文要求部長應坐鎮崗位,確保各項重要國防事務穩健周全。邱國正將遵奉指示,於交接期間恪盡建軍備戰職守。至於家人所涉事宜,已由所屬機關查察,將全力配合,依法辦理。