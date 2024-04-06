替代役台男疑誤毀瑙魯國旗滯留當地　台官方：已平安返回

瑙魯（Nauru，又譯諾魯）1月15日宣布與台灣斷交，轉為尋求與北京恢復外交關係。而在雙方斷交後，台方一名替代役男子因撤館時銷毀公文期間，被指疑似毀了一面瑙魯國旗，引起當地警方調查導致無法離境。台灣的外交部周六（6日）表示，該男子已在官方人員的協助及陪同下，於清晨平安返台。



當局指，事主在台瑙斷交協助撤館作業時，被指疑似燒毀一面瑙魯國旗，因配合當地執法及司法單位程序要求而續留當地。經多方積極協助，並聘請律師透過司法程序保障其權益，目前該案件司法程序已完成，事主已在官方人員協助及陪同下，於清晨平安返台。

當局又透露，在續留瑙魯配合調查期間，事主行動自由，對外通訊也不受限制，當局並安排台灣人在旁協助照顧，其健康狀況良好。

太平洋島國瑙魯（Nauru，又譯諾魯）全境。（瑙魯政府網）

瑙魯共和國議會當地時間1月16日通過決議，決定同中華人民共和國恢復全面外交關係。決議表示，瑙魯共和國議會以確保瑙魯國家利益為首要任務。瑙魯共和國堅定奉行與各國和平共處、和平解決爭端的原則。

瑙魯政府據瑙魯共和國憲法第17（1）條所賦予的權力，於1月15日宣布斷絕同台灣的外交關係，願同中華人民共和國恢復外交關係，承認一個中國原則，並按照聯合國2758號決議，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。