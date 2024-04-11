續租遭拒點汽油彈報復！台中58歲房客、女房東、律師活活燒死

台灣台中市大雅區11日下午驚傳住宅火警，消防局接獲通報，大雅區雅楓街發生住宅火警，派出四平分隊、大雅分隊等六支分隊等前往灌救，目前火勢已經撲滅初步掌握有3人葬身火海。



綜合台媒報道，據悉58歲楊姓男租客因不滿房東林姓姊弟不願提供續租，遂潑灑準備好的汽油跟點燃汽油彈，導致林姓女房東（姊姊），連同楊姓租客自己，以及前往協理租房點交的律師表姊3人遭活活燒死，另名33歲林姓男房東（弟弟）則有2度40%燒傷。

據了解，現場建築物為3層RC住宅用途，於1樓起火燃燒，消防人員到場立即布線搶救，火勢於下午15時10分控制，15時15分撲滅，燃燒面積約20平方公尺。火勢撲滅後進入火場搜尋，有一名男性、約33歲2度40%燒傷意識清楚、送台中榮民總醫院，另外有三個民眾在屋內已經明顯死亡。

消防員半小時內撲滅火勢。（記者爆料網）

台中警方調查後發現，該棟透天厝是林姓姊弟租給楊姓男子，因不想再續租，11日下午，林姓姐弟帶著律師游姓表姊前往點交，疑現場發生口角爭執，楊姓男子不滿房東等人催討，拿出準備好汽油跟汽油彈，現場點燃，火勢一發不可收拾，最終造成3人死亡悲劇，而林姓男房東則跳窗撿回一命，目前意識清楚。