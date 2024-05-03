布林肯聲援力薄　台外長：台灣參與今年WHA有困難

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本月1日發表聲明，強烈鼓勵世界衛生組織（WHO）邀請台灣以觀察員身分出席本月將舉行的第77屆世界衛生大會（WHA）。這是布林肯自2021年1月上任以來，第四度發表公開聲明支持台灣重返WHA。但台灣外長吳釗燮2日坦言，台灣要參與今年WHA可能有困難。



布林肯聲明回顧台灣於2009年至2016年間曾以觀察員身分與會，喊話WHO恢復此慣例，使世界可再次受惠於台灣專長及經驗。

兩岸關係不睦情勢下，台灣最近一次出席參與WHA已是2016年。圖為2016年台灣代表團，左為時任民進黨立委蔡適應，右為時任國民黨立委陳宜民。（資料照片）

聲明中也對台灣的公衛專業，以及台灣協助解決全球衛生危機及支持全球衛生社群的能力及意願表達高度肯定。

布林肯示警，若台灣持續被排除在WHA外，將削弱全球公共衛生合作及安全，而邀請台灣出席WHA對落實WHO「全民均健」（Health for all）的目標為極其重要的一步。

台灣外長吳釗燮2日至台立法院專案報告備詢時被媒體問及此事，稱看到布林肯對台灣支持，就是爭取到美國的支持，也希望獲得更多國家的支持。但也坦言，「今年在參加世界衛生大會方面可能還有些困難，但相信持續努力一定能得到更多國家支持」。

台灣外交部則補充，在本屆世界衛生大會即將召開之際，布林肯的聲明再度展現美國對台灣參與國際組織的強勁支持。