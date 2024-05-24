台灣8年無緣WHA　台新任外長：北京打壓是唯一原因

第77屆世界衛生大會（WHA）將於本月27日在瑞士日內瓦召開，台灣至今未收到邀請函。對此，新任台灣外長林佳龍坦言，「中國打壓是台灣沒辦法參加的唯一原因」，認為台灣爭取以觀察員身分參與WHA不應跟政治爭議混為一談，強調「北京阻止台灣參加是損人不利己」。



台灣外交部24日下午舉行「世界衛生大會（WHA）推案雙部長記者會」，由新任外長林佳龍及新任衛生福利部長邱泰源出席，對外說明台灣今年推動參與WHA規畫。

對於台灣自2017年起便未正式獲邀參與WHA，林佳龍致詞時直言，「中國打壓是台灣沒辦法參加的唯一原因」。林佳龍坦言，中國大陸打壓台灣，最主要（原因）是主權，除非台灣放棄主權。儘管台灣希望改善兩岸關係，但也不能夠犧牲台灣主權，「這是兩件事」。

台新任外長林佳龍坦言，中國大陸打壓是台灣沒辦法參加世界衛生大會的唯一原因。（資料照片）

林佳龍重申，台灣爭取以觀察員身分參與WHA是普世價值，不該跟政治爭議混為一談。呼籲北京，台灣參與世界衛生組織是利人利己的事情，阻止台灣參加是損人不利己，「這個道理很清楚」。

台衛福部長邱泰源則表示，官方將會持續努力爭取，「但中國（施壓）力道越來越大」，呼籲台灣民眾能團結凝聚共識。

有關台灣爭取以觀察員身分參與WHA一事，《路透社》報道，美國、英國、加拿大、澳洲、德國及日本等6國，24日發表聯合聲明，敦促世界衛生組織，將台灣納入即將舉行的第77屆世界衛生大會。

聲明提及，WHO的宗旨是「全民均健」（health for all），邀請台灣成為觀察員即是WHO謹守宗旨最好的例證。台灣被排除在WHA之外並不合理，也會對全球公共衛生合作和安全造成威脅。