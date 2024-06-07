台Youtuber蔡阿嘎切割團隊成員蘿拉　稱「不法行為造成公司損失」

台灣百萬YouTuber蔡阿嘎6月6日晚間突發布聲明，解雇任職10多年的團隊元老蘿拉，透露對方不法行為嚴重影響公司。



事件一出震驚全網，也有疑似同業出面爆料，指控蘿拉態度不佳，早把蔡阿嘎列入拒絕往來戶，稱她根本是「業界毒瘤」。



蔡阿嘎6月6日聲明稱，指出「蘿拉個人不法行為嚴重違反蔡阿嘎工作室所屬公司之公司政策及工作規則，造成公司重大損失」、「關於林沛蓁小姐個人不法行為，業經林沛蓁小姐向公司坦承在案，蔡阿嘎及其團隊成員事前並不知情，現已委託律師代為處理後續一切法律程序」，令許多網民好奇發生什麼事。

據台媒報道，與蔡阿嘎合作長達10年的元老級員工蘿拉過去都是擔任經紀人、業務窗口職位。聲明一出後就有不少公關同業稱「過去合作就是因為她不專業的態度....直接不想看蔡阿嘎的影片，會翻車真的不意外」。

亦有行銷公司員工出面爆料，「我其實不討厭蔡阿嘎，但每每合作都是不愉快的，很開心他們工作室終於做出一個明智的決定，這是我今天看到最最最開心的事情，行銷產業少了一顆毒瘤」，引來大批網民吃瓜。

台灣網紅蔡阿嘎（Facebook@蔡阿嘎）

一名知情人士爆料，Laura疑似挪用公款800多萬才被開除。此外，也有網民翻出此前蔡阿嘎去蘿拉家，翻出她家的名牌包的畫面。