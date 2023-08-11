蔡阿嘎與女優親密互動畫面曝光惹爭議　尺度過激被批評不尊重愛妻

台北國際成人展（TRE）於日前落幕，此次女優陣容豪華，其中號稱「最神秘女友」的河北彩花一亮相就備受關注，已婚的台灣百萬YouTuber蔡阿嘎也趁活動與對方甜蜜互動，令網民直呼：「二伯真的是偉大女人。」不過也因此有人批評他不尊重愛妻「二伯」，對此，他也親上火線回應了。



【圖輯】點圖放大逐格睇涉事畫面👇👇👇

+ 9

蔡阿嘎近日上傳影片，畫面中，女優夾住朱古力棒，讓蔡阿嘎再將頭靠上去食用，後來女優更直接騎在蔡阿嘎身上，畫面相當養眼。由於動作尺度都實在太大，讓蔡阿嘎體驗完後直呼受不了，接著直接拉二伯作勢要回家辦事。

【懶人包】台北成人展驚傳女優提供私人招待「2小時144萬台幣」主辦方回應（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

而影片曝光後，有網民質疑蔡阿嘎不尊重老婆二伯，對此他也回應：「先澄清！二伯完全同意這次企劃，全程在場也看得很開心喔！哈哈哈。」而就有人回覆表示，「緯嘉的笑容超級真心，隔著螢幕都能感受到他壓抑的歡喜，沒壓抑可能真的會爽到在地上打滾，哈哈哈」、「二伯不會讓你跪算盤但是岳父很難講哦」。

【圖輯】點圖放大看「台北國際成人展」有什麼女優現身👇👇👇

+ 33

延伸閱讀：

苗栗一家五口同車氣絕！ 親友曝慘劇「背後真相」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】