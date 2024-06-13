台退伍將校赴陸參與黃埔校慶　嚴德發：極少數人個人行為

北京被指積極拉攏台陸官校友赴大陸參與黃埔校慶，在台灣，退輔會主委嚴德發周四（13日）表示，據目前了解，只有極少數退伍將校赴陸參加紀念活動，沒有組團參加的情形，並強調退輔會都保持接觸並不斷宣導，呼籲不要中了中共認知戰、統戰的圈套及伎倆。



本月16日，陸軍官校將舉辦黃埔軍校創校百周年慶祝活動。今次大陸也擴大紀念，除邀請台灣陸軍官校校友赴廣州黃埔軍校舊址，北京也將於17日舉行中央層級紀念活動。

嚴德發（右）指只有極少數退伍將校赴陸參加紀念活動。（聯合報）

對此，嚴德發表示，目前了解只有極少數退伍將校赴陸參加紀念活動，退輔會都保持接觸及不斷宣導，並了解這些退伍將校赴陸都是自行、個人的行動，沒有組團參加。他又指，退輔會一再宣導，退伍將校赴陸不要參加政治活動、受訪，更不要中了中共認知戰、統戰的圈套及伎倆，也特別提醒個人資料不要外洩及人身安全風險，並提到大多數黃埔袍澤都會參加正統的鳳山陸軍官校百年校慶活動。

嚴進一步表示，已掌握中共中央軍事委員會政治部也在邀請退將赴陸，從這點可看出中共當然是要進行統戰活動及認知戰，退輔會也特別提醒赴陸退伍將校，一定要注意兩岸人民關係條例、國安法相關的規範，注意赴陸參與活動的言行。至於赴陸退伍將校的具體人數，他指出，退輔會主責是照顧榮民榮眷及退除役官兵，都是從媒體及外界得知相關訊息。