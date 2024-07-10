新北爆3死倫常命案　中年男疑7刀殺妻後攜6個月大兒子車內輕生

台媒《聯合報》等報道指，台灣新北市昨天（9日）發生中年丈夫殺死妻子再帶6個月大稚子尋短的三屍命案。遇害女子的母親當日上午準備外出去餵貓時遇到女婿還互相打招呼，未料下午以後，女兒、女婿、孫兒都已喪命。



廖姓男子疑似殺害妻子之後，帶著稚子外出尋短。（聯合報）

廖姓男子的車在陽明山區尋獲，他和稚子均陳屍車內。（聯合報）

報道指，42歲廖姓男子及其43歲劉姓妻子兩人結婚2年多，案發前無業，一起住在岳母的房子。夫妻倆今年1月生下兒子，一家四口同住，夫妻生活開支全靠父母援助。

昨天上午，岳母準備出門去餵貓，遇到女婿自外返回，還互相打招呼，沒想到她下午5時許返家，卻發現女兒身中7刀被殺死，女婿和孫兒行蹤不明。

警方到現場採證發現，命案現場曾被清理過，門鎖沒有破壞痕跡，家中找到1把25厘米長的料理刀，但無血跡無法確定是否兇器。

新北市三重區發生倫常命案。（聯合報）

警員調閱閉路電視片段查出，劉女於當日中午12時在家餵奶，12時50分卻放聲尖叫約1分鐘即停止，推測當時已遇害。下午1時27分廖男抱著男嬰出門去開車，大約下午3時到達台北市陽明山區。

警員於同日晚間7時許找到廖男的車，發現父子倆陳屍車內，疑似廖男先悶死小孩，再以束帶自勒頸部窒息身亡。警方表示相關案情還要再進一步釐清。

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