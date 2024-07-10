疑產後憂鬱　丈夫帶長女出國　女老師抱2歲幼女墮12樓雙雙身亡

台中市今早8時，一名44歲林姓女子抱著2歲的女兒自社區大樓12樓（頂樓）墮下，警察獲報到場2人已倒臥在路邊雙雙死亡。台媒報道指，並未在現場，原本林女早上8點左右應該將小孩送給保母照顧，保母遲遲等不到人，趕到林女家查看時竟發現母女雙雙喪命，十分悲痛。



台媒報道稱，林女是國中教師與丈夫育有2個女兒，她趁丈夫帶著大女兒出國時，疑產後憂鬱及夫妻倆曾發生爭執，抱著小女兒從社區大樓的12樓墮至 1樓人行道上，2人當場死亡，嚇壞目擊民眾，立即報警處理。

台中市今早8時，一名44歲林姓女子抱著2歲的女兒自社區大樓12樓（頂樓）墮下。（記者爆料網）

據了解，林女丈夫聽聞惡耗後也已經趕回台灣中，林女母親則是從高雄趕抵台中，悲痛認屍。全案將報請檢方進行刑事相驗，釐清確切死因。

林女並未在事發頂樓留下個人物品或是紙條，警方則說，初步調查，林女家屬並無聽聞近期有情緒困擾，是否因產後出現情緒不佳，仍待了解中。

近日台灣天氣炎熱，保母見林女、孩子遺體在人行道上，用白布蓋住遺體，等候禮儀社前來協助，不捨地表示「天氣這麼炎熱、地板這麼燙」，希望能盡快將遺體接運。

警察獲報到場2人已倒臥在路邊雙雙死亡。（記者爆料網）

林女任職學校的校長說，深感驚訝遺憾與難過，請育嬰假2年的她，前兩天才說要辦理復職，預計在8月1日重新回到教學崗位。該校總務主任也說，這位老師曾當過導師，帶過完整一屆班級三年，家長與其他老師與學生都相當肯定，教學很認真，校方將盡力協助家屬。