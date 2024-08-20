遊戲品牌推桌遊《2045》模擬台海戰爭　玩家角色扮演呈現複雜人性

台灣遊戲品牌「迷走工作坊」即將推出桌遊《2045》，該遊戲以平行時空下的台海戰爭為背景，玩家可扮演戰士保衛家園，又或做「親共內應」等角色，以呈現台灣社會內部分歧，模擬人類面對戰爭的複雜人性。



遊戲設定在平行時空下的2045年，該年中國大陸發動武統，玩家從中可扮演「促統會」、「政府軍」、「台灣自衛隊」等不同角色來投入這場戰爭中。然而，無論結局是解放軍登陸或台灣成功抵禦，都不代表玩家獲勝，僅會以基於個人利益所衍生的得分機制來決定是否取勝。

遊戲設定在平行時空下的2045年。（迷走工作坊）

該年中國大陸發動武統。（迷走工作坊）

迷走工作坊創辦人張少濂表示，該款遊戲是一個「零和遊戲」，勝者僅有一人，結局會影響到角色的分數。若局面從台灣成功抵禦轉至解放軍獲勝，就有可能從「國家英雄」變成「台獨頑固分子」。

張又指，在眾籌前一項關於台海戰爭的調查中發現，多數人認為台灣全體人員會團結抵抗，以面對戰事不利的情況。其次則認為地方將與中央分裂，部分縣市會投共。這些調查呈現出，民間有思考自己位置與台灣勝敗之間關係的聲音。

遊戲中，兩軍於北海岸交戰。（迷走工作坊）

遊戲中，玩家可扮演「敢死隊」。（迷走工作坊）

而為在遊戲、美學、歷史考究上取得平衡，製作《2045》期間，他們曾邀請對相關議題有研究的人士做顧問，並將以往解放軍軍演的資訊納入到桌遊設計中，例如今年5月大陸在台灣及金馬周邊進行「聯合利劍－2024A」軍演，劃設在台灣外海的軍演部分區域就設定為解放軍的登陸點。

團隊也特別考究了合成第14旅、73集團、空降兵雷神突擊隊等真實存在的解放軍部隊，根據其在軍事上的戰鬥作用設計成遊戲技能。

戰爭期間的信義區構想圖。（迷走工作坊）

遊戲還特地將解放軍設定為非玩家角色（NPC），每位玩家都可依個人利益選擇牽制或引導解放軍登陸。張少濂強調，這樣的設計反映出台灣各方勢力都有各自盤算的一面，各方會透過操控解放軍，降低自身傷害或提高其他玩家的傷害，來獲得勝利。

最後，張表示，遊戲以較為軟性的方式直面發生在平行時空的未來、未必不會發生的可能衝突。比起天天見報的解放軍環台，該遊戲或許更能觸及不同層面的民眾，並且誠實地將一個台灣人可能不想面對，但必須一起承受的未來局勢攤開在桌上，由玩家自行領略。