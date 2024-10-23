美國憂誤殺台灣潛艦　台媒：美台密商劃分「獵殺區」避免誤擊

潛艦作為國防戰略的重要一環，其技術和性能一向是世界各國軍方的最高機密。隱蔽的水下作戰，配合聲紋辨識系統，讓潛艦成為不對稱戰力的核心之一。台灣斥資近500億新台幣打造的「海鯤號」潛艦，自信為國防自主的里程碑，但潛艦的獨特聲紋資料卻讓美台軍事合作面臨挑戰，甚至讓美國憂心潛艦識別不清，恐怕會在戰時誤將台灣潛艦識別為敵艦，造成「誤擊」風險。



根據台媒《風傳媒》報道，台灣的「海鯤號」潛艦目前正在進行泊港測試（HAT），台防部長顧立雄表示，預計明年3月底或4月初將進行海上測試（SAT），並於同年11月正式交艦服役。台灣海軍已編列高達新台幣2840億元的預算，用於建造後續7艘潛艦，以增強水下嚇阻戰力。然而，這項高機密技術的部署並非全然順利，特別是在台灣與美方的合作上，雙方對潛艦聲紋共享問題存在顧慮。

台灣首艘自製防禦型潛艦「海鯤號」。（台灣總統府）

潛艦聲紋技術為潛艦最敏感的機密之一。每艘潛艦的聲紋獨一無二，類似於海軍潛艦的「指紋」。這種資料絕對不會與他國，甚至是盟友共享。因此，當「海鯤號」在去年9月28日正式下水時，潛艦的關鍵部件，如艦艏聲納、魚雷管、以及最為機密的艦艉車葉，全部用國旗遮蓋以保持高度保密。特別是艦艉車葉，因為車葉的數量、角度與構型能夠透露潛艦的航速及聲紋特徵，進而讓敵方可能推算出潛艦的隱匿行動。

台灣首艘自製防禦型潛艦（Indigenous Defense Submarine, IDS）「海鯤號」，由台灣國際造船公司負責製造。（台灣總統府）

報道引述知情人士說法透露，台灣潛艦的聲紋資料尚未完全公開，這也讓美國軍方擔心未來在戰爭情境中，因無法辨識台灣潛艦的聲紋而誤判其為敵方潛艦，進而導致潛艦誤擊事件發生。這位熟悉美軍運作的消息人士指出，由於每艘潛艦的聲紋都各不相同，即使噸位相似的潛艦，也無法僅憑外觀或技術參數來判斷敵我，這讓美方感到相當擔憂。

報道指出，為了解決這一問題，台美雙方已秘密協商，劃定了特定的海域「獵殺區」。根據該協議，美方與台灣分別在各自負責的海域內活動，避免互相干擾。如果任何一方越界進入對方海域，將被視為敵對行動，並可能遭到攻擊。這一協議旨在降低台美潛艦之間誤擊的風險，確保雙方能在緊張的區域情勢下，避免因誤判而引發不必要的衝突。

台灣首艘自行研製的潛艦「海鯤號」7月15日下午出塢。（中時新聞網）

雖然台灣與美國在潛艦技術合作上有密切交流，但由於潛艦聲紋資料的敏感性，台美在此議題上也有不同立場。美國內部有兩派聲音：一方認為台灣需要潛艦來對抗北京日益增強的海軍實力，這對於維持亞太地區的平衡至關重要；但另一方則基於軍事作戰風險考量，認為台灣若擁有潛艦，反而可能增加美軍的作戰風險，特別是在聲紋識別能力不足的情況下。

這些分歧的存在，讓美國在向台灣出售潛艦技術時格外謹慎。台灣自8年前啟動自造潛艦計劃，如今「海鯤號」已經下水進行測試，但要如何確保這些潛艦在未來戰場上能夠有效發揮作用，且不引發美軍的誤擊疑慮，仍然是一個尚待解決的難題。