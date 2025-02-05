海軍陸戰隊百餘官兵進駐松山機場　保衛台北強化反斬首戰力

撰文：許祺安
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台灣軍方近日核定調整海軍陸戰隊66旅的編制與任務，改隸參謀本部，擔任戰略預備隊，並增設無人機部隊，未來將與憲兵部隊共同負責台北衛戍及反斬首任務，強化快速與機動打擊能力。這項重大戰略部署原本秘而不宣，但台灣防長顧立雄在農曆除夕視導北部海軍陸戰隊時，台灣軍方媒體《軍聞社》釋出的照片，意外「官洩」百餘名陸戰隊官兵已正式進駐松山機場，成為台北中樞的快速反應部隊。

台灣陸戰隊官兵在悍馬車上執行警戒任務，前方一架華航客機正滑過。（軍聞社）

台媒《中時新聞網》報道，2017年4月，海軍陸戰隊66旅曾將一個戰車營移防至北投政戰學校復興崗營區，成為台北市內除憲兵部隊外的第一支作戰部隊。此次，該旅再度調整編制，農曆年前自原駐北投的營區移撥一個連隊，約百餘名官兵進駐松山機場，擔負中樞快速反應及反機降作戰任務。

台灣軍方原未正式對外公布此一變動，但《軍聞社》2月發布顧立雄視察陸戰隊的照片時，畫面中可見華航客機在松山機場滑行，與之對應的警戒哨位上，官兵身著陸戰隊新式虎斑迷彩，並搭配裝備20機砲的悍馬車。同時，畫面還出現陸戰隊官兵操作40榴彈槍，明顯顯示陸戰隊已進駐松山機場，肩負防禦台北的重要任務。

台灣陸戰隊官兵在松山機場內實施40榴彈槍射擊操作。（軍聞社）

報道引述消息人士說法透露，陸戰66旅將改制為戰略預備隊，與憲兵部隊共同負責台北市的防衛。由於陸戰隊與傳統衛戍部隊的編裝與訓練模式不同，台灣軍方將調整66旅的組織架構，未來將裁併戰車營與砲兵營，並增設無人機部隊。此外，防空導彈連的部署區域亦將重新調整，以符合戰略需求。

同時，報道指出，陸戰隊66旅移防北部，是基於多年「漢光演習」電腦兵推結果，美軍曾建議台軍保留戰力最強的陸戰隊兵力，並將原本駐守台中清泉崗、擔任戰略預備隊的陸戰66旅北調，以強化台北的防衛能力。這次進駐松山機場，象徵台北市防務進一步強化，但未來是否會進一步向台灣總統府所在的博愛特區部署，仍待觀察。

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