台7旬婦遭碎屍棄水溝　已撈起內臟腳掌　疑兇分裝5次運送CCTV曝光

台灣高雄今日（6日）爆出碎屍案，一名71歲婦人日前失蹤，警方調查發現婦人已遭人殺害並且碎屍，肢塊散落一處水溝內，目前警方仍在打撈，已尋獲婦人的腳掌與內臟等身體部分。



婦人在遇害前曾載著疑兇外出。（ETtoday新聞雲）

婦人載張男到前鎮區張男住處後即消失，閉路電視拍下最後身影。（中天新聞網）

婦人載張男到前鎮區張男的住處後即失蹤，閉路電視拍下最後身影。（中天新聞網）

綜合台媒《ETtoday新聞雲》等報道，本月2日（周日）下午5時許，遇害71歲婦人騎電單車載著74歲的疑兇張姓男友人從高雄楠梓區住家出發，兩人抵達前鎮區張男的住處後，婦人便失蹤，婦人兒子其後報案。

疑將屍塊分裝運送5次

警方調閱閉路電視，發現張男3日（周一）清晨6點至上午10點之間進出住家12次，每一次都是手提著東西出去，再拿著一個空袋子回家。專案小組分析，其中有5次疑似就是扛著婦人的屍塊，騎單車將屍塊棄置到河中。

張男疑將婦人分屍後，清晨5度出門拋屍。（ETtoday新聞雲）

警方進入張男屋內採證時，發現睡房、浴室有多處血跡噴濺痕跡，初步認為張男應是在睡房行兇，再將婦人拖至浴室肢解。

警員已逮捕張男，全案將依殺人罪移送高雄地檢署偵辦並聲請羈押。

目前警方仍在打撈，已尋獲婦人的腳掌與內臟等身體部分。（中天新聞網）

尋獲腳掌、內臟與身體極度不完整屍塊

警方今日在前鎮區河中尋獲婦人的屍塊，僅尋獲腳掌、內臟與身體極度不完整屍塊，不排除疑犯將婦人「碎屍」，也或可能是遭魚啃噬，目前收集約有2個黑色塑膠袋，現場仍持續打撈中。

據悉，婦人與張男為朋友關係，婦人家屬也認識張男，雙方認識很久，張男有強姦、搶奪、竊盜等刑案犯罪紀錄。