劉結一稱「一國兩制」體現對台胞的關心　陸委會：絕不與虎謀皮

對於大陸國台辦主任劉結一日前表示，「一國兩制」體現了對台胞的關心、關懷和關愛，陸委會今日（18日）透過新聞稿回應指上述說法是「欺騙與謊言」，台灣絕不會「與虎謀皮」。

大陸國台辦主任劉結一日前表示，「一國兩制」體現了對台胞的關心、關懷和關愛。（中新社）

陸委會形容劉結一的說法是別有用心、矮化台灣的謊言，欺瞞推銷「一國兩制」，並強調中共一黨專制、沒有民主文明思想，更無所謂治理與制度信用，「一國兩制」早已是失敗與錯誤的政策，絕不可能得逞。

陸委會指出，中華民國是主權國家，民主自由是台灣社會的核心價值，台灣人民將堅守保護，更指「我們早已認清中共欺騙伎倆、絕對不會接受『一國兩制』、更不會參與『兩制方案』；國際社會也注意到中共改變台海現狀的企圖與野心」。

陸委會表示，中共提出以專制社會主義為主體的「一國兩制」，最主要的關鍵在於中共政治體制與社會制度充滿缺陷僵化，無法吸引外界，更無法與民主制度融合。全球沒有「一國兩制」這樣體制的國家，從今日香港及中國大陸內部新疆西藏等極端治理方式，均突顯中共對台的操作打壓，終究徒勞無功。

陸委會強調，中華民國憲政體制沒有「兩制」的空間，「一國兩制」是在壓迫消融中華民國主權及台灣民主體制，台灣長期民調八成以上民意均拒絕此一倡議，台灣各界都不會附和參與、也絕不會「與虎謀皮」，去討論、背書消滅自己國家的「兩制方案」。