世界市長會議通過決議案：支持台灣參與國際組織

台灣新聞
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當地時間30日（周三），在美國舉行的2019年世界市長會議（World Conference of Mayors, Inc.）合作會議無異議通過決議案，支持台灣參與包括國際刑警組織、世界衛生大會等國際組織。

決議案指出，今年是美國《台灣關係法》立法40周年，《台灣關係法》是台美關係基石，對維護西太平洋地區的和平、安全與穩定意義重大。決議案也強調，台灣與世界市長會議會員所屬的城市及國家維持長期緊密的關係，雙方是彼此重要的夥伴。鑒於台灣對全球社會的貢獻，世界市長會議堅定支持台灣參與國際刑警組織、世界衛生大會、聯合國氣候變化綱要公約及國際民航組織等國際組織。

世界市長會議創辦人福特（右一）將決議文贈與駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長錢冠州（右二）。（中央社）

駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長錢冠州則表示，台美雙邊在美國通過多項友台法案及美國在台協會（AIT）台北新館正式啟用下，維持緊密關係，尤其今年是《台灣關係法》立法40周年，更加強台美深化夥伴關係之堅定決心。

世界市長會議於1984年4月在美國密蘇里州聖路易市創立，宗旨是促進全球城市首長間積極且具建設性交流，主要會員來自美洲、亞洲、非洲及加勒比海等地。

（中央社）

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