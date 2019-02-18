台灣魷釣船大西洋起火　5菲律賓籍漁工失蹤

高雄籍魷釣船「俊榮號」11日大西洋海域作業起火，高雄市政府海洋局今天（18日）證實有5名菲律賓籍漁工失蹤，其餘64名漁工已安排抵烏拉圭蒙特維多港。

「俊榮號」起火。（網絡圖片）

獲救的船員。（網絡圖片）

台灣區遠洋魷漁船魚類輸出業同業公會指出，魷魚季剛開始，很多船隻已經前往作業，「俊榮號」是在西南大西洋一帶作業時發生意外，事故原因還待釐清。

高市府海洋局長趙紹廉表示，經與船公司聯繫，業者說明「俊榮號」上有69名船員，救起64人，另5人失蹤。被救起的船員已由海域附近其它船隻協助安排到烏拉圭蒙特維多港，俊榮漁業公司會安排外籍漁工返回各自國家，至於4名台籍漁工返航時間會持續追蹤。

998噸「俊榮號」是高雄市籍的魷釣船，船上有69人，4名台灣籍外，另菲律賓籍22人、印尼籍28人、中國大陸籍1人、越南籍9人、緬甸籍5人。海洋局指出，100噸級以上的船隻都由漁業署管理，市府會提供船公司必要的協助。

海事新聞網站「海事公報」（Maritime Bulletin）指出，高雄籍魷釣船「俊榮號」11日在南大西洋福克蘭群島（Falkland）外海失火，船上69人有64人獲救，5名菲律賓籍漁工失蹤，船隻恐已完全焚毀。

菲律賓外交部發聲明指出，他們仍對尋獲失蹤的5名漁工懷抱希望，菲國駐英國大使館正與英方密切聯繫。

（中央社）