【韓國瑜訪大馬】晚宴吉隆坡市長放飛機？　台商：行程太高調破局

台灣高雄市長韓國瑜上周日（24日）出訪馬來西亞，聲稱當天晚宴邀請吉隆坡市長出席，但照片卻不見任何大馬官員。有台媒指出，這是「受到大陸及蔡政府雙重壓力」。 馬來西亞台商表示，可能因為此行太過高調，消息提早曝光，對方擔心紛擾才會臨時破局。不過根據大馬傳媒報道，大馬首相對華特使陳國偉指出「本來就沒有敲定這個行程！」。

韓國瑜到訪大馬，與當地企業簽署合作備忘錄。（高雄市政府提供）

高雄市長韓國瑜24日上午搭機飛往馬來西亞，稱要拚經濟、替高雄把「貨賣出去」，當天晚宴更邀請吉隆坡市長出席。不過如今卻傳出沒有任何大馬官員與大馬代表出席，有台媒質疑是受蔡政府打壓，但台灣外交部嚴厲駁斥這樣的說法「無中生有」。

韓國瑜對此表示，「原本安排好的行程確實有變動，不清楚有無其他力量打壓，但沒關係，我不願多做其他聯想，這樣對接待地主來說不是太公平。」不過有網民分析指出，吉隆坡市長本身為穆斯林，但晚宴中的第一道料理竟是烤乳豬，此舉對賓客似乎有些失禮。

馬來西亞台灣商會聯合總會長林永昌證實，原本有安排韓國瑜和吉隆坡市長兩人見面，但或許因為此行太過高調，消息提早曝光，擔心太多紛擾，才會臨時破局。

另據馬來西亞《東方日報》報道，大馬首相對華特使陳國偉接受傳媒電話查詢時否認此事，他斬釘截鐵地說「本來就沒有敲定這個行程！」「沒有這回事啊！我剛剛是見了吉隆坡市長才對。」

而25日早上韓國瑜原安排和2位馬來西亞議員共進早餐，傳也因為現場媒體太多，讓2位議員到最後都沒有現身，韓國瑜對此表示可惜，「行程調整跟改變並不是我們想要的，但對方如果有這樣的考量，我們完全尊重。」

（綜合報道）