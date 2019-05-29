【六四三十】支持大陸民主化？　台教授：台灣社會有強烈期待

5月18日，由華人民主書院、香港支聯會在台北主辦的「六四事件30周年研討會」上，針對現場觀眾提問台灣的「陸生政策」能否在促發民主化當中有所作用？ 中華大學行政管理學系副教授曾建元認為，陸生可以接受台灣的培養、為人類做出貢獻。

曾建元認為，台灣政府對大陸學生政策應該更開放，使台灣培養大陸學生能對人類與世界有所貢獻。（張鈞凱攝）

身兼「華人民主書院」董事會主席的曾建元分析，台灣比較沒有如歐美社會那樣，較常發生讓中國大陸留學生難以辦法融入社會、或感到受到歧視，因而激化民族主義情緒的案例，但「有些大陸學生感到台灣政策不友善，所以有些批評」。

曾建元呼籲台灣政府，應該要更開放大陸學生來台就讀，目前開放的只有七八個省區的一本學校，「如果投胎投錯地方或大學考試沒考好，就斷絕到台灣留學的機會，我們要爭取的是這個」。

他提到，台灣的大學正缺學生，希望更多大陸學生來台接受培養，「未來對人類、世界有所貢獻，相信台灣老師有這個能力」。至於台灣有輿論擔心國安問題、大陸學生會不會對台灣師生統戰，曾建元表示，這太小看台灣社會民主化的經歷跟能力。

另外有人提問，台灣兩個政黨過去對中國民主化問題，是真心關心還是假情假意？

曾建元回應，「台灣民主化須要相當一段時間去盤整、清算過去威權民主化時期，沒有受到關注的台灣本地問題。過去受教育過程中，我們知道大陸各省有什麼礦產、鐵路，但是我去考台灣公費留考，落榜了，因為要寫出台灣所有山脈跟河流，我寫不出來」。

他表示，在民主化的過程中，須要有一段時間盤整原來不合理的制度，也因為選舉民主制度，各政黨必須提出政見贏取多數民眾認可，經過三十年，台灣的社會福利制度等攸關民生制度，是各黨最重要議題，像台灣健康保險做得非常好，「這跟民主化民眾關心本地議題有關，而中國議題離台灣比較遙遠」。

但曾建元也認為，目前台灣的發展已經到了一個「心有餘力」的階段，恰可重新檢視兩岸關係，「過去是從（國民黨宣傳的）民族主義出發，現在的台灣走出民族主義，人權高於主權、普世價值、台灣現實的國家利益必須克服中國大陸對台灣的，這些使台灣在面對中國問題上，會有完全不同於過去的新典範」。

曾建元在結尾中表示，這種觀點有理性的一面，比較缺乏熱情，可是因為是一種價值判斷理性選擇結果，會比虛無縹緲的熱情（來得好），今後台灣對於中國問題，或亞洲區域和平的責任感，在這種新的價值立場上，「相信這方面支持的力道會更加堅強」。