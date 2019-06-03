【珠峰悲劇】跨過屍體登頂被指冷血　台美女登山家：死了怎麼救？

世界最高峰珠穆朗瑪峰（Mount Everest）近日出現「大塞車」，大批登山客因需要排隊上下山而被迫在海拔8000米以上的「死亡地帶」輪候。截至上周二（28日），這個攀山季度已有11人命喪雪峰，是四年來最嚴重的死亡潮。 近日成功登頂的台灣女登山家詹喬愉在Facebook發表個人感想，卻被網民批評她跨過屍體是「冷血」、「無情」。詹喬愉對此反問「人已經死了，怎麼救？」直指這些人「莫名其妙」。

詹喬愉在5月27日順利登頂珠峰。（詹喬愉Facebook）

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據了解，詹喬愉生於1987年，綽號「三條魚」，台灣女性登山家。她在5月27日順利登頂珠峰，是繼1995年、2009年登山家江秀真後，台灣第二位登頂珠峰的女性。她事後在Facebook發表個人感想，提及自己登頂的時候還未日出，四周一片漆黑，「人生難得的聖母峰登頂路程，沒有風景，只有沿路一直跨屍體」。

不少網民留言稱讚詹喬愉是「台灣之光」、「太厲害了」，但亦有人批評她「跨屍體登頂」是冷血、無情，或指責她強調「跨過屍體」，是不尊重生命。

對此，詹喬愉在Facebook刊文回應，直言自己覺得很「莫名其妙」，反問道：「只要山上有死人，所有人都不得再繼續行程？也有人說見死不救？已經死了怎麼救？」

她又指，在人死之前，大家都是會幫忙的，會試圖幫忙帶他下去；但要是死了，只能把他（屍體）釣在路邊不要擋到路。「生死也本來就是這樣發生在大自然中，盡該盡的力、做該做的事，如果已成事實，那也就這樣了。到底哪裡不尊重了呢？」

詹喬愉生於1987年，綽號「三條魚」，台灣女性登山家，也是繼1995年、2009年登山家江秀真後，台灣第二位登頂珠峰的女性：