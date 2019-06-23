台灣民意基金會董事長游盈隆退出民進黨　稱蔡英文令民主傳統消失

台灣民意基金會董事長游盈隆在Facebook宣布退出民進黨，並發表六點聲明解釋原因，包括入黨初衷已實現、在蔡英文的八年領導令民主傳統消失等。 對此，民進黨發言人周江杰表示，對於游盈隆退黨感到遺憾，但尊重其選擇。

游盈隆（左）今年1月參加民進黨主席選舉，最終以9323票、27.4的得票率敗選。（資料圖片）

游盈隆在Facebook以「春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾」為題，刊文宣布自己決定退出民進黨，又指自己入黨至今共24年115天，將人生最精華的歲月奉獻給民進黨，無怨無悔。

游盈隆表示，自己離開的理由「勉強歸納起來有六點」，第一是他「早日終結國民黨一黨專政」的入黨初衷，而如今台灣已經歷三次政黨輪替執政，可以心安理得地離開。

第二至五點均是批評民進黨及總統蔡英文的不足，包括民進黨重返執政，不重視台灣命運共同體意識的打造、台灣認同的強化等，叛離其傳統支持者；蔡英文不特赦前總統陳水扁；蔡英文任黨主席的八年領導，優良的黨內民主傳統漸漸消失，黨內逐漸定於一尊，合議制流於形式；黨內總統初選數度延遲，改變遊戲規則，破壞制度，徹底摧毀黨的民主價值與公信力。

第六點則是他過去3年全力投入台灣民意基金會的工作，退出民進黨後，可以更提升其社會公信力，去除過去的「綠色標籤」疑慮。

民進黨：遺憾但尊重

資料顯示，游盈隆生於1956年，曾任台灣行政院研究發展考核委員會副主任委員、民進黨副秘書長等職。他於今年1月參加民進黨主席選舉，最終以9323票、27.4的得票率敗選。

而對於游盈隆退黨，民進黨發言人周江杰表示遺憾，但尊重他的選擇。