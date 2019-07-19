【兩岸角力】演説提「債務陷阱」影射大陸？　蔡英文：別對號入座

台灣總統蔡英文訪問友邦聖盧西亞，當地時間18日在國會發表演説，她強調台灣的合作模式與其他國家不同，不會有「債務陷阱」的問題，疑似影射中國大陸「一帶一路」倡議。 對此，蔡英文當日下午在受訪時回應稱，不要對號入座。

蔡英文在聖盧西亞國會發表演説。（中央社）

據中央社報道，蔡英文在演説中，先是細數了台灣與聖盧西亞的各項合作計劃，並稱「這樣的合作模式，可以讓台露人民共同參與，共同受益。」

蔡英文還説，台灣的合作模式與其他國家不同，不會有「債務陷阱」的問題，共同互惠的計劃，奠基於良好的溝通及合作。

據悉，大陸一直推動「一帶一路」等倡議，不過，美國等西方國家視其為誘使較小國家陷入「債務陷阱」，稱這是誇大承諾無法做到的財務援助，並對此提出批評。

聖盧西亞在國會大樓前廣場安排歡迎儀式迎接蔡英文。（中央社）

蔡英文當日下午參加落成典禮後，受訪時被問到為何演説提到「債務陷阱」，她表示，因為台灣的外交方式其實都是比較偏向人民。在被追問是否針對大陸時，蔡英文則回答稱，「不要對號入座。」

蔡英文本月11日起展開「2019自由民主永續之旅」訪問，出訪加勒比海4個友邦國，聖露西亞是最後一站，回程時將過境美國丹佛。

（綜合報道）