【2020大選】臨近選舉陸客赴台減少　觀光業者：已成常態不意外

台灣嘉義縣多個觀光業者近期都發現陸客團減少，台灣的旅行公會證實，日前收到大陸旅遊機關的訊息，各地旅遊局8月開始依去年同期來台人數從30%逐月減少、10月減半。 對此，台灣各地觀光業者無奈表示，每逢大選陸客減少已成常態、不意外。

阿里山公路旁餐廳業者，近年積極爭取台灣和國際觀光客，對於陸客不來坦言「平常心、不意外！」（聯合報）

2016年民進黨執政後，兩岸關係急凍，赴台陸客團數量鋭減，直到去年縣市長選舉藍營大勝，多個綠營執政縣市政治版圖翻轉，今年3月中旬起，陸客赴台旅遊人數激增，旅行社、遊覽車業者四處找導遊、司機，但近期又傳出陸客減少的消息。

旅行公會聯合會理事長蕭博仁表示，大陸旅遊機關日前透露，各省申請來台觀光人數8月會減少30%，9月減40%、10月減半，11月要做總檢討。他又稱，陸客來台人數減少的主因是接近明年初大選，大陸不願太多人來台觀光，觀看台灣民主選舉。

社團法人台灣區觀光協會聯合會理事長蘇佳男坦言，近年來只要遇到台灣選舉，陸客來台自由行、團客都會減少，主因除大陸不樂見陸客看台灣選舉外，台灣選舉較為激情，陸客旅遊參訪過程若被質疑或牽連到選舉，各機構都會感到困擾。

阿里山公路旁的餐廳業者則表示，今年3、4月陸客團最多，6月後已逐漸減少，預估少3成以上，年底一定更差，但多數業者已抱持平常心，積極爭取台灣旅客、自由行觀光客，至於能否恢復過往榮景，只能看明年大選。

（聯合報）