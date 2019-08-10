台灣高鐵新購8組列車　國際招標排除大陸

台灣高速鐵路股份有限公司發言人孫鴻文今天（10日）證實，將新購8組列車，已向國際業者邀標，但排除中國大陸企業，其他國家業者都有機會，預計明年中決標。

目前不少國家有能力製造高鐵，包括德國、法國、西班牙、義大利、日本、韓國與加拿大等，而台灣交通部已接獲台灣高鐵提出新購列車報告，數量為8組，採國際標，投標期10月截止。

高鐵台北站，民眾在排隊買票。（網絡圖片）

台灣高鐵考慮運量逐年成長，2年前就開始規劃採購新列車，公元2017年7月公布徵求海外企業投標意向書，作為新型車種規範參考，今年7月初才向國際邀標。

目前台灣高鐵共有34組列車（每組12輛車廂），是以日本新幹線700系為設計藍本，並針對台灣環境特性及需求修改的700T型，主要製造商是日本川崎重工，最高營運速度可達每小時300公里。

孫鴻文說，雖然目前營運中的高鐵列車是日本製造，但國際上高鐵有一致共通性，新採購列車只要符合台灣規範就可以。

至於新購列車金額及車廂相關設計，台灣高鐵列為商業機密。

台灣高鐵最先採購30組700T型列車，2006年全數交付完畢，2007年1月開始營運，2008年再增購4組列車，2012年到2015年陸續交付。

（中央社）