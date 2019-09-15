台灣陸委會駐港代表仍未獲發簽證　空缺近15個月創史上最長紀錄

兩岸關係陷入僵局，台港之間聯繫亦受影響。原預計於去年7月上任的陸委會駐港代表、台北經濟文化辦事處處長盧長水，因工作簽證遲遲未發而無法來港赴任。該職亦因此空缺近15個月，創史上最長紀錄。

盧長水（圖）因遲遲未取得工作簽證，至今仍未上任。（資料圖片）

台灣陸委會在港辦事處的官方名稱為「台北經濟文化辦事處」，專責處理台、港關係相關事務。2011年7月15日前，其以「中華旅行社」名義運作，後來改成「台北經濟文化辦事處」，首長職銜為處長。前處長嚴重光去年7月底任期屆滿返台，由陸委會參事盧長水接任，但因遲遲未取得工作簽證，至今仍未上任。目前香港辦事處由副處長高銘村代理處長。

陸委會副主委兼發言人邱垂正今日（15日）就事件指出，香港辦事處處長工作簽證申請於去年6月提出，政府此後已多次透過管道與港府溝通，惟皆未獲正面回應。呼籲港方應本於務實、互惠思維，將台港人民福祉列為第一優先。他又指，目前已啟動代理機制，對於民眾往返相關服務及代表處的功能都不受影響，如常運作。

台灣駐港代表空缺的情況並非首例。2000年，陳水扁上任台灣總統前夕，當時獲派駐港擔任中華旅行社總經理的張良任，工作簽證也遭港府審核13個月才獲批。而這次陸委會駐港代表空缺近15個月，則創下史上最長紀錄。

台北經濟文化辦事處位於金鐘力寶中心。（視覺中國）

台文化部駐港機構主任 空缺逾10個月

另一方面，台灣文化部駐港機構「光華新聞文化中心」也出現同樣情況。該中心前主任胡晴舫去年12月辭職，今年5月改由李惠美接任，但其工作簽證至今仍未獲港府核發。李惠美稱，由於局勢動盪，實在不知還要等多久，決定於9月10日辭職。

據了解，光華新聞文化中心主任由台灣文化部派令，經陸委會同意，工作簽證由文化部委由光華中心向港府申請。由於光華中心每年一度的「台灣月」活動將於10月在港舉行，本年將是首次沒有光華主任主持的「台灣月」。