台外交部稱安倍「雙十」賀電屬真實文件　日本政府此前曾否認

台灣駐大阪辦事處福岡分處本月4日在「中華民國108年國慶酒會」會場公布了據稱是日本首相安倍晉三和副首相麻生太郎的「雙十賀電」，引發輿論關注。 惟日本內閣官房副長官岡田直樹其後否認，稱並未發出電文。台灣行政院長蘇貞昌指示要針對此事進行查處。 台灣外交部周二（22日）說，賀電為真實文件，來自安倍的眾議員地方事務所；福岡辦事處處理此事不夠審慎，給予嚴正告誡。

酒會上披露的安倍晉三「賀電」。（中央社）

台灣外交部發言人歐江安出席例行記者會受訪時表示，外交部於9日要求福岡辦事處以特急件提交報告，駐處於當天晚間將報告報回，外交部已完成相關審查作業。

歐江安稱，這個賀電屬於真實文件，來自安倍的眾議員地方事務所的地方文件，是地方性的賀電，福岡辦事處透過地方管道收到；至於是由誰交付賀電，不便透露。

歐指出，福岡辦事處的用意良善，公布賀電是為了彰顯台日友好，凝聚僑胞向心力，因此將賀電在國慶酒會中展示，一定程度反映出福岡辦事處積極經營地方關係的成效，當然值得肯定。但辦事處沒有考慮台日政治關係的敏感性跟必須低調處理賀電，未注意到相關細節，引發後續關心跟相關風波，因此對福岡辦事處跟駐日代表處、日本的各辦事處，外交部給予嚴正告誡，日後必須要審慎行事。

酒會上也披露了麻生太郎「賀電」。（中央社）

對於蘇貞昌指示進行查處，歐江安說，會將此事的相關審查經過、動機、處理作為等，上簽報給行政院。她並強調此事並沒有影響台日關係。

現場有傳媒詢問，福岡辦事處收到與公布賀電，駐日代表處事前是否知情。歐江安回應，國慶活動授權各辦事處籌備後再報回外交部，因此外交部跟駐日代表處事前都不知情，福岡辦事處事後回報外交部時，同時副本給駐日代表處。

（中央社）