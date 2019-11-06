【2020台灣大選】吳敦義：不分區立委保守估僅得15席　挑戰仍嚴峻

國民黨主席吳敦義早已替國民黨的台灣立委選戰開出60席的目標，力求獨自在台灣立法院過半，就算蔡英文連任，也能發揮制肘之效，若要達到此目標，國民黨不分區立委席次應從現在的11席提升至16席，區域立委則需翻一倍取得40席。 不過，吳敦義在11月5接受廣播節目訪問時，自評國民黨不分區立委席次約在14席、15席之間，若不分區立委席次不足，區域立委尋求突破的壓力將更為龐大，尤其國民黨已失黨產奧援，對比握有行政資源的民進黨，挑戰不可謂不嚴峻。

2008年起台灣立法委員改制「單一選區兩票制」，原本立法委員共225席，減半至113席，而113席中73為區域立委，由各選區內的選民投票選出；6席為原住民立委，分為山地原住民、平地原住民各3席；另外34席為不分區立法委員，選民投區域立委選票時，同時投下政黨票，各政黨只要政黨票得到5％以上選票，即可依得票比例分配不分區立委席次。

吳敦義強調，如果韓國瑜能當選台灣總統，有一經驗較足、視野勘擴的立委配合韓國瑜政府。（資料圖片/中央社）

台灣立委選制改制後，2008年第一次投票，僅國民黨、民進黨得到5％以上的政黨票，最後國民黨分得20席，民進黨14席。2012年國民黨取得16席、民進黨13席、台灣團結聯盟3席、親民黨2席。2016年民進黨取得18席、國民黨11席、親民黨黨3席、時代力量2席。

基本上不分區立委席次也反映了該黨整體的立委得票情形，國民黨2008年、2012年取得較多的不分區立委席次，也成功掌握住立法院長的寶座。2016年民進黨大獲全勝，立法院長同樣是民進黨囊中物。

針對2020年台灣立委的選舉，其實吳敦義老早就開出奪下60席的目標，若能成功達成，國民黨將單獨在立法院過半，就算蔡英文繼續連任台灣總統，也能發揮制肘效果。一般分析，國民黨若想取得60席，不分區立委應要拿下16席、區域立委40席，加上4席原住民立委，才能達到此目標。

但此次吳敦義接受廣播節目專訪，被主持人問到不分區立委的選情，吳敦義指出，民進黨身為執政黨可以灑錢，有一定的實力，加上其他政黨例如台北市長柯文哲所創的台灣民眾黨也會有所斬獲，因此34席不分區中，國民黨若能拿下14席就已經不錯了，但樂觀一點估計，其實也有上看15席的機會。

國民黨在2016年曆經慘敗，區域立委只剩慘淡的20席，依照吳敦義此次提出的選情評估，若國民黨不分區立委只拿下14席、15席，那麼區域立委選情尋求突破的壓力將更為龐大，尤其當前國民黨已失黨產奧援，民進黨則掌握行政資源，國民黨希冀單獨在立院過半，挑戰格外嚴峻。

對於自己列入不分區立委一案，吳敦義表示，他自己可排在第8、第9，或是第10名，但這不是他一個人可以做主的。（洪嘉徽／多維新聞）

另一方面，吳敦義個人會不會列入不分區立法委員名單，也是台灣政壇關注焦點，吳敦義11月5日也表示，國民黨不分區立委前段班應優先考慮專業人士，例如高科技人才、文化藝術運動的標竿人才、醫療人才等，政治人物則排在專業人士之後，若有適當的機會，或許他自己可排在第8、第9，或是第10名，但這不是他一個人可以做主的。

由於國民黨在2016年選情最低潮的情況下，都能拿下11席不分區立法委員，吳敦義若排在10名以內，幾乎都等同於保送進入立法院。對於自己進入立院的安排，吳敦義強調，如果韓國瑜能當選台灣總統，有一經驗較足、視野勘擴的立委配合韓國瑜政府，才能協助提升台灣。