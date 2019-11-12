【2020台灣大選】王金平宣布不參選　稱宋楚瑜將第四度參選總統

台灣立法院前院長王金平繼早前在立法院內發表演說，與44年立委生涯告別後，再於今日（12日）召開記者會宣讀聲明，稱自己未取得參選總統機會，宣布不參加2020大選。 他在接受傳媒訪問時表示，親民黨主席宋楚瑜將參與2020年總統大選，第四度競逐台灣總統之位。 王金平稱，未來「將以一個選民的身份，把我一生對台灣的心心念念，以不同的方式擴散、分享出去，也以不同的角色，帶着我的人生歷練及經驗，繼續為人民社會服務」 。

台前立法院院長王金平。（譚英瑛／多維新聞）

王金平發表聲明後，向傳媒表示因為宋楚瑜本人要角逐總統大選，所以自己才會放棄投入總統大選。王金平稱，親民黨已於11月11日下午開會做了最後決定，並由秘書長李鴻鈞安排，讓他跟宋楚瑜通話，宋告知自己參選訊息，但因做副手從來不是王的選項，所以離開總統大選。

王金平坦言遺憾在參選路上沒有取得最後機會，要跟支持者說聲「歹勢（台語，抱歉的意思）」，並以深深的一鞠躬感謝過去支持者的力挺。但王也強調，自己不參選後責任更大，將把一生對台灣的心心念念，用不同的方式擴散出去。

台前立法院院長王金平，在宣讀聲明期間，更向支持者鞠躬道謝。（譚英瑛／多維新聞）

王金平於今年3月宣布投入2020年總統選舉，但因為認為國民黨黨內初選「奇奇怪怪」而拒絕參與初選，此後仍遲遲未表態放棄參與總統大選，直到確認親民黨由宋楚瑜重披戰袍，王在確定無緣總統候選人後，宣布放棄參與總統大選。

資料顯示，宋楚瑜曾於2000年、2012年及2016年參選總統，以及在2004年擔任國民黨前主席連戰的副總統候選人。若今年再度參選，將是第四度競逐台灣總統之位。