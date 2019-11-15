【2020大選．觀察】國民黨怎麼將「一手好牌」打爛的

國民黨召開臨時中常會在今天（15日）核定不分區立委名單，而這是第3次修改。此次修改黨主席吳敦義把自己從第10名改列第14名，而原列第8名的前立委邱毅因為「親中」爭議而主動退出後，遞補一位新黑馬、前陸委會副主委張顯耀，排序在第17位。

而在順序調動方面，原本排名第1、第2的前警大教授葉毓蘭與國民黨政策會執行長曾銘宗兩人名次互調，而因曾赴中國大陸參加孫中山紀念大會，起立聆聽中華人民共和國國歌致敬而備受社會爭議，排名第4的退將吳斯懷，位置仍然保持不動。

先前排名第10，在上一次調整後被往後挪到第16名的前總統府發言人陳以信，則是重回「安全名單」第10位。而被視為「連繫」人馬、原排名第18的中常委李德維，名次則大躍進，改為第12名，原本分別排在第9名與第14名的前立委廖婉汝、翁重鈞，名次也分別拉前到第7、第8。

此份名單最大的亮點就是國民黨黨主席吳敦義將排名調至「安全名單」邊緣，第14名的順位顯示吳敦義似乎有爭取總統勝選同時「國會過半」的決心。

不過，吳敦義的這個選擇來得太遲，甚至給予外界一種被強迫的感覺，恐怕是這份名單的「敗筆」。此外，一般預估國民黨2020年大選可望取得14席至15席不分區立委，吳敦義雖調整自己的排序，但整體而言，仍然很有機會擠入立院窄門。

+ 4 + 3 + 2

這份名單的三次調動的過程，顯示國民黨是如何將「一手好牌」打爛的。

首先，是黨中央沒有原則。一份名單很難讓所有人都滿意，而對黨中央來說，應該清楚明白的是如何提出一份能夠說服大多數人的名單，但在這個意義上也要能有一套說辭以便站得住腳。如果提出的名單在曝光後就修改，從好的方面來說是願意傾聽基層的聲音，但從另一個方面來說，便是代表一開始的設想就沒有經過充分的討論。光是從吳敦義的排名調動，就知道這份名單其實很「心虛」。而今甚至還有人提出要吳敦義退出立委名單的聲浪，以「不戀棧」的心態全力助選韓國瑜和立委，那麼黨中央是否又要調整呢?

其次，是黨中央沒有擔當。先前外界曾認為吳敦義的排名順位有指標性作用。而有三種可能性，分別是第1和第9，以及第14。前兩者是在「安全名單」之內，但卻可能給予外界一種吳敦義沒有力挺韓國瑜的感受。外界一開始便有人認為吳敦義應該主動提出在「安全名單」之外的名次，做為力挺韓國瑜的表現，也是變相為國民黨選情負責的舉動。而相較之下，原本在第2次調動中，被排進「安全名單」中的邱毅，擔心自己的「親中」立場影響國民黨選情，因此在11月14日晚間發表退出聲明。如果將邱毅和吳敦義相比，誰更具有擔當，高下立判。

再者，是黨中央沒有政治智慧。如果國民黨能儘早解決不分區名單的爭議，則可以將火力集中攻擊執政黨民進黨近日公布的不分區名單。但如今因為媒體的風向已經被帶走和轉移焦點，使得國民黨自顧不暇、無力抨擊。不分區名單中涉及到黨內派系的瓜分問題，不僅是國民黨才有，民進黨也有同樣的問題。但國民黨受檢視的程度，讓外界誤以為他們才是執政黨，而讓台灣民眾忽略了應該將心力放在執政黨所提出的人選身上。

國民黨的氣勢曾在2018年「九合一」大選中勝利一度高漲，而今卻因為「內鬥內行、外鬥外行」，不論是因為黨內資源的分配，或者是「香港事件」的影響，都使得國民黨在2020重返執政的機率越來越低，照理來說，台灣民眾的確因為不滿民進黨的執政，而讓國民黨重新拿回「一手好牌」，但這次的不分區名單，或許又是一個國民黨如何將「一手好牌」打壞的案例。