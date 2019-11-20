前藍委邱毅：蔡英文論文是大弊案，足以摧毀其「人設」

蔡英文1984年自英國倫敦政經學院（LSE）取得博士學位，但台灣大學政治系榮譽教授賀德芬卻在今年5月召開記者會指稱，在蔡的母校找不到其博士論文，引起一連串對蔡英文論文及學位的討論。事後倫敦政經學院發佈聲明證實蔡英文在1984年取得學位。 不過，前國民黨立委邱毅11月20日於Facebook上透露自己將追打蔡英文論文案。邱毅說，他上月秘密前往英國檢視資料，蔡英文的博士學位和論文漏洞百出，「這個大弊案將摧毀蔡英文所形塑的人設，精彩好戲正準備上演。」

邱毅本次原本被國民黨列為2020年大選不分區立法委員名單第八名，鑑於國民黨在2016年最低潮情況仍取得11席不分區立委席次，邱毅排位第八等同保送立法院。然而名單公布後，一連串關於邱毅經常上大陸節目，與北京關係親密的負面評論聲起，邱毅只好在Facebook上發表聲明，退出國民黨不分區立委。但新黨主席郁慕明於當地時間11月19日證實，新黨將把邱毅列在黨內不分區立委名單首位。

邱毅11月20日在Facebook上聲稱，台獨與獨台力量排山倒海攻擊他的真正原因，就是畏懼他講真話，尤其怕他揭了蔡英文的老底，使蔡英文的連任選情生變。邱毅說，蔡英文的博士學位和論文漏洞百出，處處貓膩，根本禁不起考驗，他上個月秘密去了英國一趟，檢視了一些數據，也詢問了幾位知情人士，這個大弊案將摧毀蔡英文所形塑的人設，精彩好戲正準備上演。此外，邱毅也點名蔡英文及其家屬成員曾組成「炒地團」，專炒作精華地段的重劃區土地。